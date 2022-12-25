محام عماني يعرض مليون دولار لشراء «بشت ميسي»



برلين (د ب أ)

عرض محام عماني مليون دولار لشراء البشت الذي ظهر به ليونيل ميسي لدى صعوده إلى منصة التتويج لاستلام كأس مونديال قطر.2022 وغرد العماني أحمد البرواني عضو مجلس الشورى السابق عبر شبكة «تويتر» للتواصل الإجتماعي: قائلاً «من سلطنة عمان أهنئكم بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر، مشيراً إلى أن البشت كان»رمزاً للفروسية والحكمة...أعرض عليك مليون دولار لتعطيني هذا البشت«.

وسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني البشت الشفاف إلى ميسي قبل تسلمه كأس العالم.

وقال البرواني لصحيفة»ذا ناشيونال: كنت في الاستاد أشاهد تلك اللحظة على الهواء مباشرة عندما أعطى أمير قطر ميسي البشت، هذه اللحظة أخبرت العالم أننا هنا، وهذه هي ثقافتنا، أرجو أن تعرفوا ذلك جيداً«.

وأضاف البرواني»(البشت) هو رمز لأشياء كثيرة منها الحكمة والشجاعة والنزاهة والكرم والأصالة والأهم من ذلك أنه يخبرنا عن أنفسنا«.

وختم البرواني قوله: »سيتم عرضه البشت للاحتفال بلحظة الفخر تلك، ولمساعدتنا على إحيائها مرة أخرى، ولتذكيرنا أيضاً بأنه يمكننا فعل أي شيء".