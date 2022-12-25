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الرياضي

شباب الأهلي يلتقي كاظمة في «سوبر غرب آسيا» للسلة

شباب الأهلي يلتقي كاظمة في «سوبر غرب آسيا» للسلة
25 ديسمبر 2022 13:30


علي معالي (دبي)
يلتقي في السادسة مساء الغد شباب الأهلي مع كاظمة الكويتي ضمن الجولة الثانية من بطولة السوبر لأندية غرب آسيا في نسختها الجديدة التي تقام للمرة الأولى بنظام الذهاب والإياب، حيث تضم مجموعة شباب الأهلي كلاً من كاظمة والهلال السعودي والبشائر العماني.
وكان «الفرسان» قد حقق الانتصار في جولة الذهاب الأولى على البشائر بملعبه في سلطنة عمان بنتيجة 71- 69، وخسر كاظمة مباراته الأولى من الهلال في الرياض بفارق 4 نقاط (96- 92). 

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ويبحث شباب الأهلي عن تحقيق الانتصار الثاني لضمان الاستمرار في الصدارة مع الهلال الذي يلتقي يوم غد أيضاً فريق البشائر بالرياض، ووضع البوسني زوران مدرب فريق شباب الأهلي خطته المناسبة لاجتياز الفريق الكويتي، حيث شاهد المباراة الأخيرة للفريق ضد الهلال للوقوف على نقاط القوة والضعف، ويمتلك «الفرسان» خبرة كبيرة في المشاركات الخارجية الخليجية، حيث توج باللقب أكثر من مرة.
ويمتلك شباب الأهلي مجموعة من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية، سواء اللاعبون المحليون منهم: قيس عمر، سعيد مبارك، محمد مبارك، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، طلال سالم، حمد عيد، خليفة خليل، حسين خالد، واللاعبون الأجانب بمستوى متميز للغاية وهم: نيكولاس مينيراث، براندون تريشي، وميلان ميلسوفيتش. ويعيش الفريق حالياً حالة فنية ومعنوية جيدة على المستوى المحلي محققاً الانتصار تلو الآخر، وهو ما يجعله يدخل لقاء كاظمة بمعنويات الانتصار، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه أيضاً من إدارة النادي أملاً في المحافظة على مكتسبات الفترات الماضية والتأهل كذلك لنهائيات آسيا.
يتصدر فريقا الهلال وشباب الأهلي القمة بنقطتين لكل فريق، في حين رصيد كل من كاظمة والبشائر نقطة واحدة، ويتقدم الفريق السعودي بفارق الأهداف عن الفرسان.
وهذه هي النسخة الأولى من المسابقة القارية لأفضل الأندية المحترفة من غرب آسيا والخليج والهند وكازاخستان وسوف تستمر المنافسات حتى مايو 2023، بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل الفريق صاحب المركز الأول بالمجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، فيما سيلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في مباريات التأهل إلى نصف النهائي، أملاً في الوصول إلى كأس الأبطال للأندية الآسيوية، وبطلها سوف يتأهل إلى كأس إنتركونتيننتال (فيبا)، وهي أعلى مسابقة لأندية كرة السلة في العالم. 

 

كرة السلة
اتحاد السلة
فريق شباب الأهلي
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