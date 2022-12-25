«العاصفة 36» يحتفظ بتاج كأس آل مكتوم للتجديف

دبي (الاتحاد)

توج طاقم القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر بقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني بطلاً للشوط المحلي للموسم الثاني على التوالي في أغلى بطولات قوارب التجديف، سباق النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس آل مكتوم 2022-2023، الذي جرت أحداثه أمس الأول على مياه قناة دبي المائية.

وعانق القارب (عهد عمان 44) التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة حميد سالم البحري اللقب الغالي في الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية بعد تنافس حامٍ وساخن بين القوارب المشاركة.

وحقق الحدث الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً عريضاً وغير مسبوق بعدما تحول السباق إلى كرنفال ومهرجان شعبي تراثي مزج بين العراقة والحداثة من خلال الأنشطة والفعاليات المتعددة في موقع السباق بمنطقة الجداف من خلال مشاركة أطفال (عزبة البوش) من إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وورشة (الجالبوت) لصناعة القوارب ومستلزمات صيد الأسماك والفرقة الحربية إلى جانب إقامة منافسات بطولة افتراضية للتجديف الحديث.

وخطف الصراع الكبير في عرض مياه قناة دبي المائية الأنظار بسبب تقلبات الجو وسرعات الرياح التي تمنع النواخذة والبحارة من إظهار مهاراتهم، وساعدهم في ذلك التنظيم الاحترافي باستخدام المرفأ المتحرك في الانطلاقة وتثبيت بوابات هوائية للعبور والفصل بين المشاركين كل قارب في حارته ليجرج السباق في أجمل صورة عكست جمال التنافس ونجاح التنظيم.

وانطلق سباق الشوط المحلي أولاً بمشاركة 20 قارباً تنافست بقوة فيما بينها حيث استحق العاصفة 36 الناموس بجدارة بعدما تقدم بثبات متفوقاً على ابرز منافسيه القارب أطلس 39 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني الذي حل ثانياً والقارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي وبقيادة النوخذة ربيع علي الياهي الذي حل ثالثا.

وجاء الشوط الثاني والمخصص للفئة المفتوحة يحمل إثارة مع مشاركة 10 قوارب تمثل النخبة حيث نجح القارب (عهد عمان 44) في التفوق بعد منافسة ساخنة امتدت حتى الأمتار الأخيرة مع القارب صاحب المركز الثاني (من جميرا 4) التابع لورشة بطي مصبح الغشيش لصناعة القوارب الخشبية وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري فيما حل ثالثا القارب (فش فارم 87) لمالكه النوخذة عثمان المنصوري.

وبعد ختام السباق، قام سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه خالد خميس بن دسمال عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتتويج أبطال الشوطين المحلي والمفتوح وسط فرحة أطقم وملاك ونواخذة القوارب بمعانقة أغلى وأعرق بطولات التجديف والتي انطلقت عام 1998.