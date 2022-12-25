الدراج ريس يكتب الفصل الـ11 في مهرجان ليوا



منطقة الظفرة (الاتحاد)

تزدان أجواء تل مرعب في منطقة الظفرة ببهجة استمرار وتواصل منافسات البطولات الرياضية عبر مهرجان ليوا الدولي 2023 ومع دخول اليوم الحادي عشر من المهرجان بانطلاق سباق الدراجات «الدراج ريس» وهي المنافسة التي تحظى بشعبية كبيرة جداً على المستوى المحلي والإقليمي وتشهد إقامة سباقات عديدة لهذه الفئة على مستوى المنطقة، وتقام عبر المهرجان الذي تقام كل بطولاته بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتنطلق سباقات الدراج للدراجات يوم غد ضمن خمس فئات متنوعة هي فئة الستوك يو تي في، فئة الوكالة المعدلة، فئة البقي، فئة العجلتين وكالة والفئة المفتوحة، وستنطلق سباقات الدراج ريس بشكل استعراضي لكل دراجة على حدة في محاولة من أجل كسر التوقيت على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويسجل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، ويتم إعطاء كل دراجة محاولتين ضمن الفئة الخاصة بها، وسيكون مسار السباق مزودا بمجسات إلكترونية دقيقة وأجهزة استشعار من أجل الدقة بشكل أكبر في تحديد الفائزين والمراكز الأولى وأيضاً كي يكون هناك دقة تامة في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخول كل متسابق ولحظة الانتهاء من المحاولة، وستكون هناك شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق وعرضه أمام الجميع.

وتعتبر سباقات الدراج ريس من السباقات والتحديات المثيرة التي تقام بشكل سنوي ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب، وتشهد حضورا عالياً من رواد التل ومحترفي السرعة حيث تجذب فئات البطولة وبشكل سنوي المتسابقين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي خاصة من خلال التحدي والمنافسة في محاولة الوصول إلى أعلى السرعات من خلال سباقات الدراج. والمعروف أن فئة الدراج بالتحديد تلقى رواجاً وإقبالاً من مختلف الشباب وتلبي رغبتهم في تسجيل السرعات العالية والوصول إلى أفضل درجات النجاح الفني للدراجة وصاحبها عبر المسار.

من جهته وجه محمد المشغوني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا، الشكر الجزيل لكل الكوادر واللجان المتواجدة للرياضات المختلفة في مهرجان ليوا الدولي وما تقدمه من دور كبير لإنجاح المهرجان والارتقاء به دوما إلى المستويات الأعلى من التميز، وثمن ما تقدمه هذه اللجان من جهد ووقت دائم بالتواجد وبشكل يومي عبر أي منافسة رياضية.

وتحدث محمد المشغوني عن الإقبال الكبير الذي تشهده منافسات سباق الدراجات «دراج ريس»، كما شدد على تطبيق القوانين من خلال المسابقة وقال: اللجنة المنظمة وضعت عدداً من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة لكل الفئات المشاركة ووضعت قيوداً مهمة من أجل ضمان سلامة الجميع.

وقال: لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق شروط الأمن والسلامة العامة حيث إن ارتداء حزام الأمان والخوذة وواقي الصدر في بعض الفئات سيكون شرطاً أساسياً، بالإضافة لارتداء الملابس والأحذية الخاصة بالسباق، ولن يسمح أبداً بمشاركة متسابق يرتدي زياً غير ذلك، كما أنه سيتم إلزام كل الفنيين بارتداء الملابس الرياضية المخصصة للفريق الفني. وكشف المشغوني عن قائمة التزويدات المسموح بها من خلال السباق والإضافات المختلفة وهي البرمجة وفلتر الهواء ونظام الإكزوست، وتمنى متابعة ومشاهدة سباقات ناجحة في فئة الدراج خاصة وأنها من الفئات المحببة وذات الصيت الكبير لدى فئة الشباب.