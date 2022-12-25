الريشة الطائرة ينضم لعضوية «الأولمبية»



دبي (الاتحاد)

تقدم مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة بتوجيه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بمناسبة قبول انضمام الاتحاد لعضوية اللجنة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعربت نورة الجسمي، رئيس الاتحاد، عن سعادتها بهذه العضوية التي كللت جهود أعضاء مجلس الإدارة بالنجاح وعززت مكانة اللعبة وفتحت الباب أمام المنتخب الوطني للاستفادة من برامج التضامن الأولمبي والاهتمام بالموهوبين في رياضة الريشة الطائرة ودعم المشاركات الدولية في الدورات الرياضية الخليجية والعربية والدولية، لاسيما بعد نجاح اللاعبين في حصد خمس ميداليات خلال أول مشاركة خارجية في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية بالكويت.