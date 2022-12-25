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الرياضي

ليفاندوفيسكي: ميسي الأقرب للفوز بـ «البالون دور»

ليفاندوفيسكي: ميسي الأقرب للفوز بـ «البالون دور»
25 ديسمبر 2022 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يتوقف النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة الإسباني عن عزف وصلات الإطراء والمديح والإشادة بالنجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، منذ فوزه مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022، إثر تغلبه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح 4/2، بعد أن انتهت المباراة النهائية بينهما بالتعادل 3/3.
وقال ليفاندوفيسكي في حديث لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: ليو أنجز كل شيء في كرة القدم ولم يعد ينقصه شيء بعد فوزه بكأس العالم، وهو أفضل لاعب في العالم، ويمكنني أن أتخيل كم كان يعني المونديال بالنسبة له ولبلاده، في ظل الضغوط الكبيرة التي كانت على عاتقه بسبب المقارنة المستمرة بينه وبين مواطنه دييجو مارادونا.
وأضاف: ميسي الحاصل على الكرة الذهبية 7 مرات، أصبح في وضع قوي بالنسبة للفوز بها للمرة الثامنة، خلفاً لكريم بنزيمة الذي فاز بها هذا العام، الفوز بكأس العالم هو الذي يحدد ويقرر الفائز بهذه الجائزة في 2023، وقد كان ميسي أفضل لاعب في هذه البطولة، ورفع في نهاية المطاف كأسها مع منتخب بلاده، ولهذا أراه المرشح الأول للفوز بـ«البالون دور» العام القادم، ودون شك ميسي هو اللاعب الذي يحلم أي مهاجم باللعب معه في نفس الفريق.
واعترف ليفاندوفيسكي بأنه مشجع قديم لمنتخب «التانجو» الأرجنتيني وأن ميسي هو نجمه المفضل، مشيراً إلى أنه كان يتوقع وصول الأرجنتين للمباراة النهائية والفوز بالكأس، رغم الخسارة من منتخب السعودية في أولى مباريات الفريق في البطولة.
الغريب في الأمر إن بعض المصادر الصحفية الإسبانية وثيقة الصلة بالنادي الكتالوني أشارت مؤخراً إلى أن عدداً من الكوادر الأساسية في فريق برشلونة، بينهم ليفاندوفيسكي وحارس المرمى الألماني مارك - أندريه تيرشتيجن، ضد عودة ميسي إلى البارسا !. 

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