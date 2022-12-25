فريق هاوكس يحصد لقب النسخة الافتتاحية لدوري التنس العالمي



دبي (الاتحاد)

توج فريق هاوكس بلقب النسخة الأولى من دوري التنس العالمي، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتواصلت فعالياته على مدار ستة أيام بدبي في كوكا كولا أرينا.

وكرم اللاعبين الفائزين بلقب البطولة ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين العام مجلس دبي الرياضي، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، والدكتور أمان بوري، القنصل العام للهندي في دبي، بحضور راجيش بانجا وأميت شارما، مؤسسا دوري التنس العالمي.

وتمكن لاعبو فريق هاوكس من تحقيق أعلى رصيد من النقاط في نهائي الحدث العالمي وتسجيل 32 نقطة، متقدمين بفارق سبع نقاط على فريق كايتس الذي جمع لاعبوه 25 نقطة خلال المواجهة التي تضمنت ثلاثة لقاءات.

وكان التقدم في بداية الأمسية لفريق هاوكس، بتحقيق التقدم بفارق ثمان نقاط بعد أن حصدت 12 نقطة، مقابل أربع نقاط ذهبت إلى فريق كايتس، وحققت ريباكينا الفوز بلقاء فردي السيدات على إيجا شيفوتنيك بنتيجة (6-3) (6-1)، مفتتحة المجموعة الأولى بقوة بفوزها بثلاثة أشواط متتالية، لترد شيفوتنيك عليها مباشرة بالفوز بالأشواط الثلاثة التالية، ولكن ذلك لم يكن كافيًا للفوز بالمجموعة التي ذهبت إلى ريباكينا، التي واصلت أداءها القوة في المجموعة الثانية محققة فوزًا صريحًا.

وقلص فيلكس أوجير ألياسم فارق النقاط إلى ثلاث، مضيفًا 12 نقطة إلى رصيد هاوكس بتحقيقه الفوز بلقاء فردي الرجال، وسجل فيلكس أوجير ألياسم الفوز بنتيجة مجموعتين دون رد (6-4) (6-3)، وشهدت المجموعة الأولى أداءً عالية الندية، ونزاعًا على كل نقطة من نقاط الأشواط، فيما لاقى زفيريف صعوبة في العودة إلى أجواء المنافسة بعد كسر إرساله في بداية المجموعة الثانية.

وحسم الثنائي دومينيك ثيم وأناستازيا بافليوشنكوفا، اللقب لصالح فريق هاوكس بتسجيل الفوز في لقاء الزوجي المختلط وتعزيز فارق النقاط إلى 7 نقاط، في اللقاء الذي جمعهما مع الثنائي هولجر رون وسونيا ميرزا بنتيجة (7-6) (6-3)، وشهدت المجموعة الأولى أداءً متوازنًا، وتبادل الفريقان كسر الإرسال مرة واحدة، لتصل المجموعة إلى شوط فصل التعادل، وكان خطأ سونيا ميرزا في التصدي لكرة بافليوشنكوفا نقطة حاسمة فيه أتاحت لفريق هاوكس كسر الإرسال والفوز بالشوط، فيما كان تحقيق الفوز أسهل في المجموعة الثانية بعد تمكن فريق هاوكس كسر الإرسال في مرحلة مبكرة منها.