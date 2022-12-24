«أبو موسى» بطلاً لكأس مجلس التعاون الخليجي للخيول

عصام السيد (الشارقة)

حققت خيول إسطبلات ياس والوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو، ثنائية مستحقة في السباق الرابع لمضمار نادي الشارقة لونجين للموسم 2022-2023، الذي أُقيم أمس. وجاء الفوز الأول لخيول سموه عبر «ماهر» في الشوط الأول «هيئة مطار الشارقة الدولي» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1200 متر، وسجل البطل 1:20:44 دقيقة. وجاء الفوز الثاني عبر المهرة «أسماء الوثبة» في الشوط الثاني «هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات فقط بعمر ثلاث سنوات، لمسافة 1200 متر، وسجلت البطلة 1:21:54 دقيقة. وتوج «إي أس أبو موسى» لعبيد علي مرشد المرر، وبإشراف المدرب حمد المرر، وقيادة راي داوسون بطلاً لسباق كأس مجلس التعاون الخليجي، البالغة جائزته 150 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والذي أُقيم في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر، وسجل البطل 1:58:62 دقيقة. وأُقيم الحفل الذي تألف من ستة أشواط، بمشاركة 96 من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 350 ألف درهم.