«الفرسان» و«السماوي» اختبار الصدارة

معتصم عبدالله (دبي)



يسدل الستار مساء اليوم على الجولة الـ 12 من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي دبا والشارقة، الوحدة وعجمان، شباب الأهلي وبني ياس، خورفكان واتحاد كلباء، قبل التوقف الجديد للمنافسة الذي يستمر حتى 22 يناير المقبل موعد انطلاق الجولة الـ 13 والأخيرة في الدور الأول.

ويأتي التوقف الجديد للدوري بالتزامن مع مشاركة «الأبيض» في بطولة «خليجي 25» المقررة بالعراق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023، حيث يستهل منتخبنا مشواره في المجموعة الثانية بلقاء البحرين 7 يناير، فيما يلعب أمام الكويت في الجولة الثانية 10 يناير، والثالثة في ختام الدور الأول أمام قطر 13 يناير.

وتنطلق مواجهات ختام «الجولة الـ 12» بمباراتي الوحدة وعجمان، ودبا والشارقة، حيث يشعل فارق النقاط الثلاث أجواء مباراة «العنابي» الوصيف برصيد 23 نقطة، وضيفه «البرتقالي» صاحب المركز «الخامس» على استاد آل نهيان.

ويأمل «أصحاب الأرض» تجاوز عثرة التعادل في الجولة الماضية أمام خورفكان 2-2، فيما يعول الضيوف على معنويات العودة بالنقاط الثلاث من الظفرة بالفوز 1-0، وستكون المباراة المنتظرة الـ21 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق الوحدة برصيد 10 انتصارات مقابل 5 لعجمان، فيما حسم التعادل 5 مباريات.

ويعول الشارقة «الثالث» برصيد 23 نقطة، على أفضليته في المواجهات أمام الفرق الصاعدة بالحفاظ على سجله خالياً من عدم الخسارة في آخر 17 مباراة، قبل مباراته الليلة أمام مضيفه دبا الساعي بدوره لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي بعد الأول أمام النصر 1-0 في الجولة الماضية.

ويستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي مواجهة «الديربي» التي تجمع خورفكان التاسع برصيد 12 نقطة، وضيفه اتحاد كلباء «الثامن» برصيد 17 نقطة، وتعد المباراة المنتظرة بالإثارة المطلوبة عطفاً على تاريخ المواجهات الأربع الماضية بين الفريقين والتي غابت فيها نتيجة التعادل بفوز «النمور» في ثلاث مواجهات، مقابل انتصار لـ «النسور».

وعلى استاد راشد في دبي، ستكون صدارة شباب الأهلي الحالية لترتيب الدوري برصيد 25 في اختبار جديد أمام ضيفه بني ياس «العاشر» برصيد 12 نقطة والعائد بنقطة التعادل 2-2 من ملعب العين، ويعتمد «الفرسان» على أفضليته المطلقة في المواجهات أمام «السماوي» على استاد راشد، حيث لم يسبق لشباب الأهلي الخسارة مطلقاً بالفوز في 6 والتعادل في 5 مباريات، ويبرز في خط هجوم الفريقين الثنائي البرازيلي إيجور جيسوس «شباب الأهلي» ورافاييل الياس «بني ياس» ولكل 4 أهداف.

«البرتقالي» وجهة «مطر»

تعد شباك عجمان الوجهة المثالية لقائد «العنابي» إسماعيل مطر في «دوري المحترفين»، بعدما سجل 7 أهداف كأكثر فريق أحرز في مرماه، وهو أسهم في تسجيل 6 أهداف في آخر ثلاث مباريات للوحدة أمام «البرتقالي» بتسجيله هدفين وصناعة أربع فرص.

المسافات القريبة

تتقارب النسبة التهديفية لفريقي دبا والشارقة في المواجهات المباشرة قبل لقاء الليلة، بعدما سجل دبا 13 هدفاً مقابل 12 للشارقة في 8 مواجهات بين الفريقين حقق خلالها دبا الفوز في مباراة، مقابل فوزين للشارقة، والتعادل في 5 مباريات.

الشوط الثاني «كلمة السر»

يمثل «الشوط الثاني» كلمة السر لفريقي خورفكان واتحاد كلباء قبل مواجهة اليوم، بعدما استقبلت شباك «النسور» 16 هدفاً في الدوري خلال الموسم الحالي من بينها 15 في الحصة الثانية، في المقابل سجل اتحاد كلباء 12 من أصل 14 هدفاً في الدوري خلال الحصة الثانية.

«السبع السمان» طموح «الفرسان»

يطارد شباب الأهلي متصدر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» الفوز في المباراة السابعة على التوالي في المواجهة أمام ضيفه بني ياس، ويملك «الفرسان» حالياً أطول سلسلة انتصارات بين فرق الدوري بالفوز في آخر 6 مباريات أهلته لاحتلال صدارة الترتيب بجدارة.