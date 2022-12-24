«دوري تحت 21».. موعد مع حسم «بطل الشتاء»

دبي (الاتحاد)

سيكون «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» على موعد مع حسم لقب «بطل الشتاء»، في مواجهات الجولة الـ 12 التي تنطلق الأحد بإقامة ثلاث مباريات تجمع البطائح والنصر، الوصل والعين، الظفرة والجزيرة، وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات عجمان والوحدة، بني ياس وشباب الأهلي، اتحاد كلباء وخورفكان، الشارقة ودبا.

وعلى غرار «دوري أدنوك للمحترفين»، تتوقف المنافسة في «دوري 21» بنهاية الجولة الـ 12، وحتى 23 يناير المقبل، في ظل إقامة بطولة «خليجي 25» بالعراق، وتجمع منتخبات الأولمبي والشباب خلال فترة التوقف.

وتبدو الفرصة سانحة أمام شباب الأهلي متصدر الترتيب حالياً في دوري 21 برصيد 26 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه دبا «الوصيف»، لحسم لقب «بطل الشتاء» خلال الجولة الـ 12 وقبل الأخيرة لختام الدور الأول، ويحتاج «الفرسان» إلى الفوز أمام مضيفه بني ياس صاحب المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، في مباراة الفريقين المقررة الاثنين على ملعب «السماوي».

وتنطلق الجولة الأحد بثلاث مباريات، حيث يستقبل البطائح صاحب المركز الأخير في الترتيب برصيد 8 نقاط النصر «السابع» بـ17 نقطة، فيما يلتقي الوصل «التاسع» برصيد 13 نقطة ضيفه العين الخامس بـ18 نقطة، ويحل الجزيرة الرابع بـ18 نقطة ضيفاً على الظفرة «قبل الأخير» بـ9 نقاط.

ويبرز في صراع صدارة هدافي دوري 21، المنافسة المحتدمة بين الثنائي نيافا هيرمان مهاجم الجزيرة، والمالي شيكنا دومبيا لاعب شباب الأهلي برصيد 9 أهداف لكل لاعب.