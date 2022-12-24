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«عربية الدراجات» تدشن سباقات الدراجات الجبلية

«عربية الدراجات» تدشن سباقات الدراجات الجبلية
25 ديسمبر 2022 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق اليوم سباقات الدراجة الجبلية ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة في الشارقة، ويسدل عليها الستار غداً «الاثنين»، حيث يقام اليوم سباق اختراق الضاحية لمسافة 4 كم في متنزه الحفية في مدينة كلباء بالشارقة لفئة الشابات وفئة الإناث وفئة الإناث تحت 23 سنة، إضافة إلى فئة الشباب.
ويسدل الستار غداً على البطولة العربية بسباقات اختراق الضاحية فئة الناشئين، وفئة الكبار وتحت 23 سنة، وتتصدر الإمارات قمة الترتيب برصيد 24 ميدالية ملونة، منها 13 ذهبية و7 فضيات و4 برونزيات، ويأتي المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 25 ميدالية ملونة، منها 8 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات.
وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت في البطولة حتى الآن، وخاصة إنجاز الإناث وتحقيق 8 ميداليات ملونة في سابقات الطريق، منها ميداليات لم تتحقق من قبل ولأول مرة في تاريخ المشاركات الإماراتية في البطولة العربية للإناث.
وأشاد بوعصيبة بالمشاركة العربية في البطولة والتواجد في كل المنافسات بداية من الناشئين والشباب وتحت 23 سنة والكبار رجالاً وإناثاً، وهو ما يضمن اتساع قاعدة الدراجين المتواجدين في البطولات من دراجي الإمارات ونتيجة طبيعية للبطولات التي تقام بصفة دورية ضمن البطولات المحلية للاتحاد.

الشارقة
البطولة العربية للدراجات
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