تعادل «خاسر» بين العين والوصل!

معتز الشامي (دبي)

فرض الوصل التعادل الإيجابي 1-1 أمام العين، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده للنقطة 19 بالمركز السابع، فيما وصل الفهود للنقطة 22 بالمركز الخامس.

ودخل كلا الفريقين أجواء المباراة من البداية؛ دون فترات جس النبض المعتادة، ومالت أفضلية الاستحواذ للعين، ليترجم لابا كودجو أفضلية أصحاب الأرض؛ من أول محاولة هجومية، ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 8، من تمريرة عرضية متقنة من سفيان رحيمي.

ونجح فابيو ليما في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 ؛ ليعود فابيو ليما للتسجيل في مرمى العين بدوري المحترفين بعد غياب منذ 2017.

ونشط الضيوف بعدها وهددوا المرمى بتسديدة ثانية في الدقيقة 36، وجح حارس العين خالد عيسي في التصدي لها؛ وسط نشاط هجومي من أصحاب الأرض في باقي لحظات الشوط الأول، الذي انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1.

دخل العين الشوط الثاني بضغط مكثف؛ بحثاً عن هدف التقدم، فيما أظهر الوصل شكلا متوازنا بين الدفاع والهجوم، وهدد سفيان رحيمي المرمى الوصلاوي بمقصية أخطأت الشباك في الدقيقة 70.

اعتمد الوصل علي سلاح التحولات الهجومية السريعة؛ في ظل تقدم لاعبي العين للهجوم في دقائق المباراة الأخيرة، ويطلق فابيو ليما تسديدة قوية من من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 81، ينجح خالد عيسي في التصدي لها ببراعة بمساعدة القائم ؛ لتضيع فرصة قريبة لخطف الثلاث نقاط من الضيوف.

لتنتهي المباراة في النهاية بتعادل الفريقين 1-1؛ ليتعادل العين في 3 مباريات متتالية بدوري المحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.