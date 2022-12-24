دبا الحصن يتمسك بصدارة دوري الأولى



معتصم عبدالله (دبي)

تمسك دبا الحصن بصدارته لدوري الدرجة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفوزه على ضيفه الحمرية 3-2 ضمن الجولة الـ 14، التي شهدت تعادل بينونة والتعاون 1-1، والعروبة والرمس 2-2، فيما فاز سيتي على فرسان هسبانيا 1-0، وتستكمل الجولة يوم غد بمباريات الإمارات والذيد، حتا والعربي، الفجيرة ومسافي، جلف اف سي ومصفوت.

وحسم الحصن المواجهة أمام ضيفه الحمرية منذ الشوط الأول بعدما سجل ثلاثة أهداف بواسطة جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 6، وباولو هنريقو «ثنائية» في الدقيقتين 14 و33، فيما قلص الضيوف الفارق في الشوط الثاني بواسطة اليكساندر ميدريوس 64، والبديل علي الحمادي 86، ورفع الحصن رصيده إلى 30 نقطة مقابل 18 للحمرية الثامن.