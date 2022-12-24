وزارة الاقتصاد ترعى ثلاثة أشواط في سباق الخيول بميدان



دبي (وام)

حضر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سباق الخيل السادس لمضمار ميدان العالمي، الذي أُقيم أمس، في نادي دبي لسباق الخيل، وذلك في إطار رعاية وزارة الاقتصاد ثلاثة أشواط من أصل سبعة أشواط، وهي «ذا انتصار» و«ند الشبا كلاسيك» و«أجمل شتاء في العالم».

شهد السباق عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وجمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة طورت بنية تحتية راسخة ومتميزة للقطاع السياحي، ومن ضمنها البنية التحتية المتطورة لصناعة الخيول، حيث تتميز الأنشطة المتنوعة للخيول ومستلزماتها في الدولة بالعديد من الفرص الفريدة والنمو السريع؛ وذلك نظراً لموقع الإمارات المتميز وجهة رئيسية لصناعة الخيول في المنطقة والعالم، كما عملت الدولة، خلال المرحلة الماضية، على توفير الممكنات لازدهار هذه الصناعة وجعلها أكثر تنافسية.

أضاف معاليه: تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً قائماً على المرونة والاستدامة، وبيئة استثمارية تنافسية ومحفزة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن مشاركة ورعاية وزارة الاقتصاد لسباق الخيل السادس لمضمار ميدان العالمي تأتي ضمن حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص، ودعم مختلف الأنشطة في الدولة، وذلك في إطار حملة التواصل الاقتصادي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي.

