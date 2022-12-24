الأحد 25 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وزارة الاقتصاد ترعى ثلاثة أشواط في سباق الخيول بميدان

وزارة الاقتصاد ترعى ثلاثة أشواط في سباق الخيول بميدان
24 ديسمبر 2022 20:40

 
دبي (وام)
حضر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سباق الخيل السادس لمضمار ميدان العالمي، الذي أُقيم أمس، في نادي دبي لسباق الخيل، وذلك في إطار رعاية وزارة الاقتصاد ثلاثة أشواط من أصل سبعة أشواط، وهي «ذا انتصار» و«ند الشبا كلاسيك» و«أجمل شتاء في العالم».
شهد السباق عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وجمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة طورت بنية تحتية راسخة ومتميزة للقطاع السياحي، ومن ضمنها البنية التحتية المتطورة لصناعة الخيول، حيث تتميز الأنشطة المتنوعة للخيول ومستلزماتها في الدولة بالعديد من الفرص الفريدة والنمو السريع؛ وذلك نظراً لموقع الإمارات المتميز وجهة رئيسية لصناعة الخيول في المنطقة والعالم، كما عملت الدولة، خلال المرحلة الماضية، على توفير الممكنات لازدهار هذه الصناعة وجعلها أكثر تنافسية.
أضاف معاليه: تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً قائماً على المرونة والاستدامة، وبيئة استثمارية تنافسية ومحفزة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن مشاركة ورعاية وزارة الاقتصاد لسباق الخيل السادس لمضمار ميدان العالمي تأتي ضمن حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص، ودعم مختلف الأنشطة في الدولة، وذلك في إطار حملة التواصل الاقتصادي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي.
 

أخبار ذات صلة
«ميمي كاكوشي» بطلة الـ1000 جنيز «التحضيري»
«حكم» يواجه «المستفز» على كأس مجلس التعاون
عبدالله بن طوق
وزارة الاقتصاد
مضمار ميدان
سباقات الخيول
آخر الأخبار
وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
عربي ودولي
وفاة وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني
اليوم 09:07
المشي السريع والذاكرة.. علاقة مذهلة
دنيا
عادة يومية سهلة تقلل مخاطر النوبات القلبية
اليوم 09:01
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
عربي ودولي
استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان
اليوم 08:55
الدخان يتصاعد بعد انفجار ناقلة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
اليوم 08:51
هذا التطبيق خطير للغاية على هواتف "أندرويد" عليك حذفه
دنيا
تحذير لمستخدمي «أندرويد».. خلل خطير يمنع تنزيل التطبيقات
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©