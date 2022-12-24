الجزيرة يصطاد «الفارس» بـ «الخبرة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزه السابع هذا الموسم بعد الانتصار على الظفرة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي في إطار منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى النقطة 23 ليصعد للمركز الرابع في انتظار نتائج الفرق الأخرى، فيما توقف رصيد الظفرة عند 4 نقاط، متذيلاً بها جدول الترتيب،

ورغم تقدم الظفرة بالهدف الأول عند الدقيقة 24 إلا أن خبرة ومهارة لاعبي الجزيرة لعبت الدور الأكبر في العودة، رغم تراجع المستوى، حيث نجح المغربي أشرف بن شرقي في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، قبل أن ينجح علي مبخوت في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 والثانية من الوقت بدل من الضائع، ليعزز تربعه على صدارة الهدافين بـ 13 هدفاً وقبل النهاية بثلاث دقائق يسجل محمد آل علي هدف تقليص الفارق للظفرة، لكنه لم يغير شيئاً، لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة بخبرة ومهارة لاعبيه.