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هل يعود فيتل للفورمولا-1 مرة أخرى؟

هل يعود فيتل للفورمولا-1 مرة أخرى؟
24 ديسمبر 2022 19:12

 
ميونخ (د ب أ)

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لا يتوقع كريستيان هورنر، رئيس فريق ريد بول، أن يعود الألماني سيبستيان فيتل، لسباقات سيارات فورمولا-1، بعد أعلن بطل العالم أربع مرات الاعتزال بنهاية موسم 2022 وقال هورنر: «امنحه عاماً واحداً، ربما سيشعر بالملل، وسيجد شغفه مرة أخرى. ولكن لديّ الانطباع، من معرفتي به، بأنه رجل حازم، وأنه بمجرد أن يتخذ قراراً ما، سينفذه».
وعمل فيتل وهورنر سوياً في ريد بول، حيث تمكن السائق الألماني من التتويج بألقابه الأربعة في سباقات فورمولا-1 ويعتقد هورنر أن توقيت رحيل فيتل كان صحيحاً.
وقال: «أعتقد أن هذا كان مناسباً بالنسبة له. كان دائماً ناضجاً للغاية بالنسبة لعمره. ولكن يمكنك أن ترى أنه مازال في مستوى عالٍ وأياً كان ما يريد فعله، سيفعله بشكل جيد». 

الفورمولا 1
فيتل
ريد بول
سبستيان فيتل
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