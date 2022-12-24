«العميد».. 10 مباريات دون «نصر»



معتصم عبدالله (دبي)

عمّق البطائح أزمة مضيفه النصر بعدما فرض التعادل 2-2 في مباراة الفريقين على استاد آل مكتوم في افتتاح الجولة ال 12 من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المباراة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها الأزرق في تحقيق النصر منذ آخر فوز أمام عجمان 2-0 في الجولة الثانية.

ورفع «الراقي» الذي خاض مباراته الأولى بشعاره الجديد رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع «مؤقتاً»، مقابل 7 لمضيفه «العميد» الذي بقي في مركزه الثاني عشر.

وافتتح البرتغالي جواو بيدور التسجيل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 11، بعد مخالفة ارتكبت مع الجناح المتألق سيف راشد.

ورد «أصحاب الأرض» سريعاً من كرة مرتدة أرسلها المدافع راشد محمد ذكية خلف دفاع البطائح، وحولها عمر جمعة بنجاح داخل المرمى مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة الـ 14، وهو الهدف الأول للعميد في الدوري بعد صيام 388 دقيقة منذ هدف ديمبو داربوي أمام اتحاد كلباء 3-5 في الجولة الثامنة.

ومنح المغربي عادل تاعرابت «الأزرق» الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول بتسجيله الهدف الثاني لفريقه من تسديدة بيمناه في الدقيقة الـ 47، وهو الهدف الأول لتاعرابت في الدوري مع «الأزرق» بعدما سجل ثلاثية لفريقه في بطولتي كأس رئيس الدولة ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وعاد البطائح بقوة في الشوط الثاني، ليدرك «البديل» المالي سيكو بابا التعادل بعد ما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه، ليحتفل بأول أهدافه في الدوري والهدف الأول لفريقه من لاعب بديل.