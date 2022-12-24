بيليه وابنته.. «ليلة أخرى معاً»

ساو باولو (أ ف ب)

نشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، أمس، وهي تعانقه، مرفقة بعبارة «ليلة أخرى معاً».

في الصورة، تظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عاماً، والذي ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.

ويعاني بيليه من تفاقم مرض السرطان، بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب.

وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستجرام «ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معاً».

وكان مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يتعالج الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، قد أعلن أن سرطان القولون «تفاقم»، وأن بيليه بحاجة إلى «رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب».

قبل دقائق من ذلك، أعلنت ناسيمنتو وفلافيا أرانتيس، وهي ابنة أخرى من بنات بيليه، على «إنستجرام» أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.

ونشرت ناسيمنتو صورة لأرانتيس وهي تدلك قدم والدهما اليسرى بينما كان يشاهد نهائي كأس العالم في قطر على شاشة التلفاز.

وعقب المباراة، هنأ بيليه ليونيل ميسي على فوزه «المستحق» بكأس العالم بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

وشاهد بيليه مواطنه نيمار يعادل رقمه بتسجيله الهدف الـ 77 بقميص البرازيل بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا في ربع النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح.

نُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو 29 نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.