«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»



الشارقة (الاتحاد)

يسدل الستار يوم غد عن فعاليات آسيوية القوس والسهم، التي أقيمت على مدى 5 أيام في نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 31 دولة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حصدت الهند ذهبية القوس المركب فرق فئة «الإناث»، ونالت كوريا الجنوبية الفضية وكازاخستان البرونزية، كما توّجت الهند أيضاً بذهبية القوس المركب فرق ذكور وذهبت الفضية لكوريا الجنوبية والبرونزية لبنغلادجيش، بينما حصد المنتخب الكوري الجنوبي ذهبية القوس المركب فرق مزدوج ونالت كزاخستان الفضية وبنغلاديش البرونزية.

كما هيمنت الهند على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في فئة القوس المركب فردي إناث، بجانب فوزها بذهبية وفضية القوس المركب فردي ذكور، في حين نالت بنغلاديش البرونزية.

شهد مراسم التتويج الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، لبنى علي الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، توماس هان نائب رئيس الاتحاد الدولي، كازي شابول النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، المهندس زياد صبورة رئيس الاتحاد السوري، طارق أميري رئيس الاتحادين السوداني والإفريقي، الدكتور معن بركات رئيس اتحاد فلسطين، حسن المزروعي، الأمين العام السابق للاتحاد، بجانب العضوين السابقين سالم المناعي وفهد سالم الحمادي.

ويتم يوم غد تتويج الفائزين بالميداليات الملونة في فئات فرق قوس محدب ذكور، وفرق قوس محدب إناث، وفرق مختلط قوس محدب، وفردي ذكور قوس محدب وفردي إناث قوس محدب.

واحتفت اللجنة المنظمة للبطولة بالوفود والمنتخبات المشاركة والشركاء، وذلك بتنظيم حفل عشاء في منطقة قلب الشارقة بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، بجانب بعض البرامج التراثية، وباقة من الفنون الثقافية، والتي جذبت الضيوف لتعريفهم بثراء الموروث الإماراتي الأصيل.

كما لبى الضيوف دعوة هيئة الشارقة للإنماء والتطوير السياحي والتجاري لزيارة «الغرفة الماطرة»، والتي تعتبر من المشاريع الصديقة للبيئة، إذ تم تصميمها بفلاتر ذاتية التنظيف لإعادة تدوير المياه المستخدمة بهدف عدم إهدارها، ليتم استخدامه على شكل أمطار هاطلة بشكل متواصل يتم التحكم بها عبر شبكة من كاميرات التتبع ثلاثية الأبعاد، وتبدأ بالتوقف بمجرد اقترابك منها.