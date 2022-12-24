ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي



ملبورن (د ب أ)

أبدى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش رغبته في مواصلة اللعب، طالما أن حالته البدنية تسمح له بذلك، حيث يهدف إلى محاكاة النجمين الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر، بعد مروره بتحديات موسم 2022.

وبدأ ديوكوفيتش مشواره في موسم 2022 وسط ظروف مثيرة للجدل، حيث حرم من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وجرى ترحيله بسبب موقفه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وخسر ديوكوفيتش، الحائز على 21 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد إخفاقه في الحفاظ على لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، لكنه عاد إلى التألق عبر بطولة ويمبلدون.

وتوج ديوكوفيتش بلقب البطولة الختامية للمرة الخامسة معادلاً، بذلك رقم فيدرر الذي اعتزل مؤخراً، وقد أبدى النجم الصربي البالغ من العمر 35 عاماً إصراراً على عدم التراجع في الموسم الجديد.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات أدلى بها في دبي أمس الأول:«أود مواصلة اللعب طالما استطعت ذلك. وليس في تفكيري أي تاريخ معين للتوقف عن اللعب الأمور تتطور بشكل جيد بالنسبة لي حتى الآن. ولا يمكن أن أشكو طالما ألعب على هذا المستوى وطالما كان لدي الحماس، سأواصل المضي قدماً».

وكان ديوكوفيتش قد جرى ترحيله من أستراليا في بداية هذا العام بسبب القضية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا، لكنه استمتع بالمشاركة في بطولة أستراليا في الأعوام السابقة.

وشهدت بطولة أستراليا المفتوحة أبرز إنجازات ديوكوفيتش في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، حيث توج بلقبها تسع مرات، ويشعر حالياً بحماس كبير للمشاركة في أستراليا مع بداية الموسم الجديد.

وقال ديوكوفيتش:«سعيد بأن لدي الفرصة لافتتاح موسمي هناك. كان لدي سجل رائع في أستراليا لأعوام، لذلك أتطلع إلى الذهاب إلى هناك.» وأضاف:«أتطلع دائماً لتحقيق الأفضل في مسيرتي، حالفني الحظ لأعوام في أن أقدم بداية قوية للغاية في كل موسم في أستراليا، أعشق اللعب هناك.»

وتابع: «بعد ما حدث في وقت سابق من العام الجاري، أتمنى أن أحظى باستقبال لائق هناك، وأن يساعدني ذلك في تقديم عروض جيدة».