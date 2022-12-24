هذا الهدف الأجمل في كأس العالم



الدوحة (أ ف ب)

حصد الهدف الذي سجله البرازيلي ريشارليسون من مقصية في مرمى صربيا في أولى مباريات المنتخبين في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، جائزة أجمل هدف في البطولة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأحرز ريشارليسون هذه الجائزة بفضل تصويت الجمهور متفوقًا على تسعة أهداف أخرى مرشحة، وبعد عرضية من فينيسيوس جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى، سيطر ريشارليسون على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية باليمنى في الشباك الصربية مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز «سيليساو» 2-0.

هذا الهدف دفع بأحد المعلقين إلى القول «هذه هي البرازيل»، وجعل الجميع يعتقد أن رجال المدرب تيتي سيشعلون النهائيات بفنياتهم وسحرهم الكروي وارتجالهم، لكن وعلى الرغم من بعض اللحظات الساحرة، تم إقصاؤهم من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

واختار الجمهور هذه الأكروباتية على حساب هدف السعودي سالم الدوسري في الفوز التاريخي ضد الأرجنتين، والهولندي كودي خاكبو ضد الإكوادور، والأرجنتيني إنسو فرنانديس ضد المكسيك، والكاميروني فنسان أبوبكر ضد صربيا، والمكسيكي لويس تشافيس ضد السعودية، والفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا، وريشارليسون أيضًا ضد كوريا الجنوبية، والكوري سيونغ- هو بايك ضد البرازيل، والبرازيلي نيمار ضد كرواتيا.

بدأ فيفا في منح هذه الجائزة في 2006 ليخلف ريشارليسون بالتالي المكسيكي ماكسي رودريجيز، والأوروجوياني دييجو فورلان (2010)، والكولومبي خاميس رودريجيز (2014) والفرنسي بنجمان بافار (2018).