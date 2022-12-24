كايتس وهاوكس يتأهلان إلى نهائي دوري التنس العالمي

دبي (الاتحاد)

حصد فريقا كايتس وهاوكس 36 نقطة و40 نقطة على الترتيب في الجولة الأخيرة من دوري التنس العالمي، محافظين على صدارتهما في سلم الدوري ليتجها إلى مرحلة النهائيات في صالة كوكا كولا أرينا.

ويتصدر فريق كايتس ترتيب دوري التنس العالمي برصيد 113 نقطة، متقدماً على فريق هاوكس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 106 نقاط، فيما يحل فريق أيجلز ثالثاً وفي رصيده 89 نقطة، بينما يحل فريق فالكونز رابعاً برصيد 84 نقطة.

وشهد النصف الأول من اليوم الخامس للحدث العالمي ثلاث مباريات مشوقة جمعت فريقي أيجلز وهاوكس، إذ مثل الفريق الأول كل من بيانكا أندريسكو ونيك كريجيوس في لقاء الزوجي المختلط، وكارولين جراسيا في لقاء فردي السيدات وأندريس سيبي في فردي الرجال، فيما مثّل فريق هاوكس كل من دومينيك ثيم وأناستازيا بافليوشنكوفا في لقاء الزوجي المختلط، ويلينا ريباكينا وألكسندر زفيريف في لقاء فردي السيدات وفردي الرجال على الترتيب.

وتقدم فريق أيجلز على فريق هاوكس عبر إحراز الفوز في لقاء الزوجي المختلط بنتيجة (6-4) (4-6) (10-7)، حيث شهدت المجموعة الأولى أداءً متقارباً بين الفريقين انتهى بفوز فريق أيجلز، ليعود فريق هاوكس ويشعل المنافسة بأداء حماسي ومتميز مكّنه من الفوز في المجموعة الثانية، ولكن فريق أيجلز استطاع أن يضمن الجولة لصالحه عبر الفوز بشوط كسر التعادل بنتيجة (10-7).

وفي لقاء فردي السيدات أضافت يلينا ريباكينا 13 نقطة إلى فريق هاوكس، عبر تحقيقها فوزاً ساحقاً على منافستها كارولين غراسيا من فريق أيجلز، وذلك بعد فوز الأولى بمجموعتين مقابل لا شيء بنتيجة (7-5) و(6-1). وشهدت المجموعة الأولى محافظة كل من اللاعبتين على الإرسال، وصولاً إلى نتيجة (5-5) لتتمكن ريباكينا بعدها من كسر إرسال منافستها وحسم المجموعة لصالحها في الشوط الذي يليه بنتيجة (7-5). أما المجموعة الثانية فاستهلتها ريباكينا بكسر إرسال غارسيا في الشوط الأول وتقديمها أداءً مميزاً مكنها من الفوز بالمجموعة بنتيجة (6-1) وحسم الجولة لصالحها.

وفي لقاء فردي الرجال، حسم ألكسندر زفيريف الجولة لصالح فريقه هاوكس بفوزه بمجموعتين مقابل لا شيء أمام منافسه من فريق أيجلز، أندرياس سيبي، إذ شهدت المجموعة الأولى محافظة المنافسين على الإرسال حتى نتيجة (3-3) ليتمكن بعدها زفيريف من كسر إرسال منافسه والتقدم بنتيجة (5-3)، ليعاود ستيبي كسر إرسال زفيريف بعدها، ولكن الأخير تمكن من حسم الجولة بكسر الإرسال للمرة الثانية وإنهاء المجموعة بنتيجة (6-4). وفي المجموعة الثانية، أهدى زفيريف التقدم في هذا اللقاء عبر إنهائه المجموعة بنتيجة (6-2).