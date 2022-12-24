سباق التجديف التراثي يجمع النخبة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

ينطلق في الساعة الرابعة من مساء الغد، سباق أبوظبي للتجديف التراثي فئة 40 قدماً، لمسافة 4 كيلو مترات، وذلك من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كورنيش العاصمة.

وينظم هذا السباق نادي أبوظبي للرياضات البحرية سنوياً ضمن أجندة النادي للأنشطة والرياضات المتنوعة، ومن ضمنها الفعاليات التراثية في كل الفئات، والتي يخصص لها النادي برنامجاً متكاملاً في كل موسم، وفي المناسبات الوطنية والاحتفالات الكبرى، من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث البحري.

وكانت عملية التسجيل للمشاركة في السباق قد بدأت 8 ديسمبر، وأغلق باب التسجيل الثلاثاء الماضي، وتم اعتماد القوارب المشاركة، حيث أكمل النادي ترتيبات تنظيم السباق وفق المعايير الفنية والتنظيمية.

وأكد خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن ترتيبات تنظيم سباق أبوظبي التراثي سارت وفق الخطة الموضوعة، وأنه تم تسجيل القوارب خلال الفترة المحددة للتسجيل، والتي امتدت لأسبوعين وفق ضوابط ولوائح وشروط المشاركة، مشيداً بالتزام النواخذة بكافة التفاصيل الخاصة بإجراءات التسجيل.

وقال: «السباقات التراثية البحرية ثروة عظيمة من إرث الآباء والأجداد، ولها وقعها الخاص لدى البحارة والنواخذة وملاك القوارب الذين يحرصون جميعاً على التواجد في كل فعالياتها ومناسباتها، ليشاركوا في نقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، ولتلبي هذه الملاحم طموحات أهل البحر، وكذلك جماهيرها التي تصطف على كورنيش أبوظبي لمتابعتها».