الوصل يحقق المفاجأة ويكسب الشارقة في دوري السلة



علي معالي (دبي)

حقق فريق كرة السلة بنادي الوصل مفاجأة من العيار الثقيل بتفوقه على الشارقة بنتيجة 101- 89 في الجولة الـ12 لدوري السلة وهي ثاني مفاجآت الموسم بعد أن نجح العميد النصراوي في الفوز على الشارقة في الجولة الماضية أيضا بنتيجة 94- 87، وبفوز فهود زعبيل الأخير من المتوقع أن تنقلب موازين الترتيب خلال الجولات المقبلة خاصة بين الفرق الأربعة التي تتقدم المشهد وهي الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل.

نجح فهود زعبيل تحت قيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم في التفوق في الأرباع الأول والثالث والرابع بنتيجة 24- 22، 23- 11، 30- 28، في حين تفوق الملك في الربع الثاني فقط بنتيجة 28- 24، وكان واضحا حالة التراجع الكبير في الشارقة في الربع الثالث الذي كان نقطة التحول الكبيرة في المباراة التي تألق خلالها لاعبو الوصل، سواء اللاعبون المحليون أو المحترفون الأجانب، في المقابل تأثر الشارقة بغياب الثنائي راشد ناصر وجاسم محمد، وعدم تقديم الأجانب للمستوى المأمول.

أدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب وعامر سيجري وعمر الأسمر، وراقبها الدولي داوود التميمي، ورغم خسارة الملك فإنه يتصدر بفارق نقطة واحدة، ولكن هناك مباراتين مؤجلتين لفريق شباب الأهلي المنافس المباشر إذا حقق في إحداهما الفوز سوف يعتلي الصدارة منفرداً ليبقى صراع المركز الثاني والوصافة مشتعلا بين أكثر من فريق في الفترة المقبلة بعد الخسارة الثالثة للشارقة هذا الموسم.

في مباراة ثانية فاز فريق البطائح على الظفرة 92- 69، بنتيجة أرباع 26- 23، 23- 12، 26- 6، 17- 28، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي والدولي عيثم قوجه وعلي البناي، وراقبها الدولي حسين البلوشي.