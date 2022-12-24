ليوا والجميرا.. الفوز الأول في بطولة العام الجديد للبولو



غنتوت (الاتحاد)



حقق فريقا ليوا والجميرا الفوز الأول في افتتاح مباريات بطولة العام الجديد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمستوى تنصيف هانديكاب أقل من 4 جول، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 4 فرق ممثله في فرق ليوا، الجميرا، المرموم وصير بني ياس، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد والتي تهدف لمزيد من الاحتكاك للشباب المواطنين.

وجاء فوز فريق ليوا على المرموم في ملعب بملعب سلطان بن زايد بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف، مستفيداً من فارق التصنيف برصيد «الهاند يكاب» وهي هدف ونصف، وسجل لفريق ليوا علي المري وريان العجاجي هدفين لكل منهما والكسندرا فيلزر هدفاً.. ولفريق المرموم الشيخة علياء آل مكتوم ومحمد خالد هدفين لكل منهما، وبابلو أوركويزا هدفاً.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الجميرا على صير بني ياس 5-4، حيث تقدم فريق الجميرا بهدفين دون رد، وسجل للجميرا فارس اليبهوني ويوسف بن دسمال هدفين لكل منهما واليجيدرو جولاند هدفاً، وسجل لفريق صير بني ياس ناصر الشامسي هدفين، وهدفاً لكل من مريم الحساني ومصعب الونداوي وأدار مباراتي الجولة الافتتاحية الحكم هوجو بارابوتشي.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة غداً بلقاء الجميرا مع المرموم وتعقبها مواجهة ليوا وصير بني ياس، وستحدد نتائج تلك الجولة شكل الدور النهائي.