الصحافة السعودية تؤكد اقتراب رونالدو من النصر

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن إدارة نادي النصر السعودي توصلت إلى اتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله، حول المقابل المادي وكل بنود صفقة انضمامه للفريق.

وكشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم، عن صحة ما تردد مؤخراً عن اقتراب النجم البرتغالي من الانضمام لنادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون ريال (الدولار يساوي 76ر3ريال).

وأضافت أن مصادر خاصة أكدت لها أن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ويبقى فقط إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي، الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن الصفقة، سيجري تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد لثلاثة أعوام.

وكانت تقارير صحفية أوروبية قد أشارت مساء الجمعة إلى حصول النجم البرتغالي رونالدو، على عرضين فقط حتى الآن، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخطط رونالدو (37 عاماً) لخطوته التالية، بعدما ترك مانشستر يونايتد، في أعقاب مقابلته المثيرة للجدل مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، والتي هاجم فيها إدارة النادي والجهاز الفني للفريق.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية مساء الجمعة، أن لدى رونالدو عرضاً بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض النصر.

ومن المتوقع أن يتخذ مهاجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، قراره في غضون أيام.

ولم تتحسن الأمور بالنسبة لرونالدو خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخراً في قطر، حيث دفع به مدرب المنتخب البرتغالي السابق فيرناندو سانتوس ضمن البدلاء في اللقاءين الأخيرين للمنتخب في المونديال في دوري الستة عشر والثمانية.