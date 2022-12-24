كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين للقدرة في ضيافة بوذيب



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فجر الغد في قرية بوذيب العالمية للقدرة فعاليات «سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة»، والذي ينظمه اتحاد الفروسية والسباق وتم تقسيمه إلى 4 مراحل.

ويقام السباق وفقاً لنظامي بروتوكول بوذيب، وتصنيف الاتحاد الدولي للفروسية، ويتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة لمختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة طبقاً لبروتوكول بوذيب، تم تخصيص جوائز مالية عبارة عن 70 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و50 ألف درهم للثاني، و40 ألف درهم للثالث، و25 ألف درهم للرابع، و20 ألف درهم للخامس، و15 ألف درهم من المركز السادس وحتى الـ 15.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 34 كلم باللون الأحمر، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأخضر لمسافة 20.07 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.

ويصاحب الفعاليات التي ينظمها، ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم.

وتوج عبد العزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة «راس الباترون سي سي اي»، لإسطبلات المغاوير، بلقب سباق كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، الذي أقيم العام الماضي ضمن فعاليات ختام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي أقيم بقرية بوذيب للقدرة، قاطعاً المسافة الكلية في 6:17:00 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.30 كلم/ساعة.