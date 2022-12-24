الحوسني بطلاً لكأس رئيس الدولة للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)



قاد عمران الحوسني ناديه أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى أول ألقابه في كأس رئيس الدولة للشطرنج لـ(الرجال)، الذي توج به أمس في ختام البطولة التي نظمها النادي بإشراف اتحاد اللعبة وبالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) واستضاف منافساتها مركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، وشهدت مشاركة 17 نادياً مثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات.

وجاء تتويج الحوسني بعد سباق مثير على اللقب مع عمار السدراني (الفجيرة)، بعد أن امتد الصراع بينهما إلى مباراة فاصلة، ليفوز الحوسني باللقب، وتذهب الوصافة إلى السدراني، بينما حل محمد سعيد يليلي (الفجيرة) ثالثاً.

وتوجت وافية درويش المعمري بلقب السيدات، ونالت روضة السركال (أبوظبي) الوصافة، وجاءت حنان خليل (الشارقة) في المركز الثالث، وخطف سعود جابر (الشارقة) لقب الناشئين، وحل ثانياً سالم البلوشي (اتحاد كلباء) وثالثاً محمد يوسف آل علي (الفجيرة)، أما لقب الفتيات فكان من نصيب عنود عيسى (الشارقة)، ونالت حنين جمال (دبي) الوصافة، وموزة الشامسي (العين) المركز الثالث.

وتوج حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد اللعبة، أصحاب المراكز الأولى، وجاءت مراسم التكريم بعد حفل ختام مبسط، استهل بالنشيد الوطني للدولة ثم تم عرض فلم وثائقي لأهم لحظات البطولة، قبل أن تلقي اللاعبة فاطمة صالح درويش كلمة نيابة عن اللاعبين، تقدمت خلالها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما شكرت نادي أبوظبي والاتحاد على التنظيم المميز، والشركاء على دعمهم وجميع العاملين في تنظيم البطولة.

وقال حسين عبدالله الخوري: نحن في نادي أبوظبي نعتز كثيراً بتنظيم هذه البطولة، ونفتخر بأن يكون البطل هذا العام من نادي أبوظبي، بعد مباراة شيقة حبست أنفاس المتابعين، بعد أن اضطرت لجنة الحكام لإقامة مباراة فاصلة، بين اللاعبين الحوسني والسدراني، ونهنئ أيضاً ابنة النادي روضة السركال على حصولها على المركز الثاني في بطولة السيدات، بعد منافسة مثيرة مع وافية درويش التي نالت اللقب.

وأضاف: نكرر شكرنا لكل اللجان العاملة في البطولة، والشكر موصول إلى أدنوك على الاستضافة ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي، وللجنة الحكام والفنية، والنادي سيقوم بتكريم لاعبيه الذين احتلوا مراكز متقدمة في البطولة التي سنبني عليها لعام 2023 ليواصل النادي مسيرته الناجحة وإنجازاته السنوية.

وشكر الخوري جميع الأندية المشاركة كما ثمن المستوى الذي قدمته البطولة، وبشكل خاص بطولة الفتيات التي أبرزت لاعبات لهن مستقبل واعد في اللعبة على مستوى البطولات العربية والعالمية، وقال: اليوم بنات الإمارات أثبتن مقدرتهن على المنافسة في شتى المجالات الرياضية، وفي لعبة الشطرنج التي انطلقن فيها منذ ثمانينيات القرن الماضي وبرعن فيها.

ومن جانبه قال عبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الشطرنج: سعداء بإقامة البطولة الغالية والأهم في روزنامة الاتحاد من جديد، التجمع كان جميلاً لهذا الكم من اللاعبين واللاعبات، والمنافسة جاءت قوية في الفئات الأربع، وشهدنا مستوى متميزاً يبشر بقدوم أبطال عالميين في المستقبل القريب.

نشكر نادي أبوظبي على التنظيم والاستضافة المميزة، والشكر يمتد إلى الجميع مشاركين ومنظمين وحكاماً، والنشاط مستمر في الفترة المقبلة، حيث نتطلع لأن تحقق بطولة الإمارات للفرق التي يستضيفها نادي دبي للشطرنج وتنطلق الاثنين المقبل النجاح نفسه.

وأهدى عمران الحوسني بطل الرجال، اللقب الغالي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعبر عن فخره الشديد بهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى له ولناديه، وشكر والديه على دعمه ومساندته المستمرة، مما ساهم في تألقه في اللعبة بشكل عام وفي هذه البطولة الغالية على وجه الخصوص، وقال عمران: المنافسة كانت صعبة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، والجميع قدم مردوداً مميزاً، والسباق كان قوياً من الجولة الأولى وحتى التاسعة، وهذا شكل حافزاً قوياً لي خاصة أنني واجهت لاعبين كباراً في الشطرنج.