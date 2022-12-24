الناموس لـ «زينهم» في سباق الخيول العربية بمهرجان ليوا

منطقة الظفرة (الاتحاد)

رفعت منافسات سباق الخيول التي أقيمت ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي 2023 وتيرة الحماس والإثارة للبطولات اليومية التي تقام عبر المهرجان، وسجل سباق الخيل بشوطيه إقبالا كبيرا على الحضور من أبناء الظفرة للمشاركة والحضور عبر أشواط السباق التي أقيمت على ميدان مرعب.

وفي شوط 2100 متر حل الخيل زينهم للسيد سيف عشير علي في المركز الأول وجاء ثانيا «إي اف باهي» لسيف بخيت المرر، وحل في المركز الثالث «اي اس نهوند» لأحمد محمد المرر، ورابعا «الخاطف» لعدنان حمزة الحميدة، وخامسا «بيان» لحمد علي المرر.

وفي شوط الـ1400 متر حقق المركز الأول الخيل «اف العريق» وجاء ثانيا «الغربي» وكلاهما لسيف عشير علي، وفي المركز الثالث حل «اس غازي» لأحمد محمد المحيربي، وحل في المركز الرابع «اف انصتوا» لأحمد محمد المرر، وجاء خامسا «مروح الغربي» لعلي المرر سالم.

كرم الفائزين في الختام محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وبخيت عشير المرر، وأحمد الهاملي، عضوا مجلس الإدارة، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.

وفي نفس التوقيت الذي أقيمت من خلاله سباقات الخيل كانت العروض لسرب فرسان الإمارات على الإف16 متواصلة في سماء مرعب ما أشاع جواً جميلاً من البهجة في المنطقة التي تضافرت من خلالها الفعاليات في نفس الوقت لتصنع أجواء مثيرة في مرعب هذا الموسم لا سيما مع كمية الإقبال والحضور الكبيرة في نهاية الأسبوع للجماهير للاستمتاع بفعاليات البر.

من ناحية أخرى، يتواصل الإبداع الرياضي في مهرجان ليوا الدولي لليوم العاشر مع استمرار اليوم الثاني للاستعراض الرملي للسيارات على كثبان مرعب بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وسط حضور كبير نشهده يوميا في منطقة مرعب وأعداد ضخمة للجمهور.

وتنطلق اليوم فئة الثمانية سلندر وتبدأ المنافسة في الرابعة مساء مع الفحص الفني الذي سيستمر لساعتين كاملتين لتنطلق البطولة بعدها في السادسة مساء مع الفئة الأخيرة فئة الثمانية سلندر.

وتستمر متعة الاستعراض في الرمال مع العناصر المطلوب تقديمها من كل متسابق خلال الفقرة المخصصة له والشروط المطلوب إنجازها للوصول للدرجة الأعلى ضمن التقييم وحصد المراكز الأولى.

الجدير بالذكر أن مسافة المنطقة المحددة للاستعراض تصل إلى 150 مترا بزاوية 50 درجة، وتحسب لكل مشارك طريقة التقييم منذ لحظة تخطي خط البداية، كما أن الحركات الأساسية ستكون الانطلاقة، التسارع، الجدعة، قوة الجدعة والسيطرة وأيضا ختام الشوط والدوران حول النقطة المحددة، وسيتاح لكل متسابق فرصة القيام بأربع محاولات وفي كل محاولة ستكون العناصر الستة أعلاه مطلوبة مع تخصيص 10 درجات لكل شرط من هذه الشروط وبالتالي 240 درجة عن المحاولات الأربع هي العلامة النهائية والكاملة والتي ستكون طموح كل المشتركين في الاستعراض الرملي، كما وضعت اللجنة التحكيمية عدداً من المخالفات التي تؤثر على جمع النقاط والتي يتوجب على كل متسابق الابتعاد عنها لضمان الوصول لأعلى رصيد من الدرجات لدى اللجنة التحكيمية.