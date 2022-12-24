«ميمي كاكوشي» بطلة الـ1000 جنيز «التحضيري»



عصام السيد (دبي)

توجت المهرة الناشئة «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بازلونا، بطلة للسباق التحضيري لبطولة 1000 جنيز الإمارات، الذي أقيم أمس الأول في السباق السادس لمضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، بالأمسية التي بلغت قيمة جوائزها المالية 775,650 درهماً.

وجاء فوز «ميمي كاكوشي» في الشوط الثالث الممتد لمسافة 1400 متر – رملي، بمشاركة 11 مهرة في عمر السنتين، وسجلت ابنة «سيتي أوف لايت» زمناً قدره 1:25:41 دقيقة.

ومنح «انتولد سيكرت» الثنائية لخيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف سالم بن غدير، مواصلاً عروضه الجيدة حين سجل فوزاً بارعاً بقيادة مايكل بارزلونا بالشوط الثاني لمسافة 1800 متر «عشبي»، مسجلاً 1:50:87 دقيقة.

وخطف «الكتريك ستورم» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة باتريك كوسجريف، الأبصار بفوز ناجز بسباق ند الشبا كلاسيك (شروط) في الشوط السادس لمسافة 2000 متر – عشبي، وسجل البطل زمناً قدره 2:01:49 دقيقة.

وفاز «أبشرك» لبورسلي ريسنج، وبإشراف راشد بورسلي، وقيادة ادري دو فريزو، بالشوط الافتتاحي لمسافة (1200 متر) للخيول المبتدئة على الأرضية العشبية، في مفاجأة غير محسوبة، مسجلاً 1:09:26 دقيقة.

ولمع بريق «الناير» للبشير سالم الحراري، بإشراف دوج واتسون، وقيادة سام هتشكوت، بصورة لافتة حين فاز بسباق التحمل في الشوط الرابع لمسافة 2410 أمتار – عشبي (تكافؤ) بعد أداء استثنائي، مسجلاً زمناً قدره 2:32:51 دقيقة.

وأثبت «ريموس» لإسطبلات الراشد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي، حسن ترشيحه بفوز قوي في سباق ذا انتصار (قوائم)، الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر – رملي، وسجل البطل 2:05:12 دقيقة.

ونال الثنائية «شيرلس بي» لشارلس فيبك، وإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، وحاز لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:38:92 دقيقة.