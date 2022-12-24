6 ميداليات لشباب الإمارات في «عربية الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

تعود للبلاد خلال ساعات بعثة منتخب شباب الإمارات للجودو، قادمة من المغرب عقب المشاركة الإيجابية الرائعة في البطولة العربية للجودو، التي استضافتها مدينة مراكش المغربية بمشاركة 13 دولة عربية، وشهدت تألق شباب الإمارات من جديد بحصولهم على 6 ميداليات، منها ذهبية للفردي وفضية الفرق و4 ميداليات برونزية في ختام منافسات الفردي، محققاً إنجازاً جديدا لرياضة الامارات.

ومع ختام البطولة، شهدت المنافسات فوز لاعبنا الصاعد الموهوب منصور جمعة عبد الرحمن بذهبية وزن فوق 100 كجم على حساب لاعب منتخب المغرب زكريا أزيني، الذي نال الميدالية الفضية.. كما فاز المنتخب الصاعد بفضية الفرق بخسارته أمام منتخب المغرب في النهائي.

وشهدت البطولة فوز لاعبينا سعيد النقبي، أحمد جاسم، حمد الهاشمي، وسلطان الهوتي بالميداليات البرونزية في منافسات الفردي للأوزان المختلفة.

ضمت بعثة منتخبنا التي ترأسها محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد باتحاد المصارعة الجودو، المدير الفني للمنتخب جعفر النخلي اللاعب الواعد عزان حسن الزعابي، الذي خسر الميدالية البرونزية أمام اللاعب المغربي أدام جبران، وسط مؤازرة من أصحاب الأرض وتعاطف حكام البطولة.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على الاتصال برئيس البعثة وأعضاء البعثة، مهنئاً بالنتائج التي تحققت في بطولة المغرب، والتي تضاف لسلسلة النتائج المتميزة التي حققها منتخب الشباب، خلال مشاركاته في تلك البطولة.

وأضاف الدرعي: النتائج التي تحققت، جاءت بفضل عزيمة الجيل الصاعد الذي تسلح بالعزيمة والإصرار والتحدي، لرفع اسم بلادهم عالياً خفاقاً خلال مثل تلك المشاركات الخارجية، متمنياً للمنتخب الواعد التوفيق والنجاح، وتحقيق المزيد من النجاحات لرياضة الامارات استثمارا لرعاية ودعم القيادة الرشيدة.