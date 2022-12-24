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مبابي «الأغلى» وهالاند «الوصيف» وصلاح «خارج القائمة»!

مبابي «الأغلى» وهالاند «الوصيف» وصلاح «خارج القائمة»!
24 ديسمبر 2022 10:30

أنورإبراهيم (القاهرة)
بعد تألق الفرنسي كيليان مبابى «24 عاماً» مع منتخب «الديوك» وإسهامه بقوة في الوصول إلى المباراة النهائي لبطولة كأس العالم الأخيرة، ونجاحه في الحصول على لقب هداف المونديال برصيد 8 أهداف، ارتفعت قيمته السوقية وفقاً للتقديرات الأخيرة التي نشرها موقع «ترانسفير ماركت» قبل نهاية 2022 بأيام قليلة.
وبلغت قيمة مبابي السوقية 180 مليون يورو، متفوقاً بذلك على منافسه الأول الشاب النرويجي إيرلينج هالاند «22عاماً» هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حل ثانياً في قائمة «توب 10» الأغلى، بـ 170 مليون يورو، بينما جاء البرازيلي فينسيوس جونيور «22 عاماً» جناح ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث بقيمة سوقية 120 مليون يورو.
وخلت قائمة «توب 10» الأغلى من اسمي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والسنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ، بسبب تراجع القيمة السوقية لكل منهما، بعد أن كان الاثنان ومعهما الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام يتصدرون قائمة «توب 10» في مطلع شهر يناير من عام 2021، بـ 108 ملايين جنيه إسترليني لكل منهم وفقاً لتقديرات نفس الموقع.
أما المركزان الرابع والخامس، فقد شغلهما بالتساوي لاعب الوسط الإنجليزي جودي بيلينجهام «19عاماً» نجم بروسيا دورتموند الألماني ومواطنه فيل فودين «22عاماً» لاعب مانشستر سيتي، بـ 110 ملايين يورو قيمة سوقية لكل منهما.
أما المراكز من السادس إلى التاسع فقد شغلها بالتساوي كل من الألماني جمال موسيالا «18عاماً» جناح بايرن ميونيخ والإنجليزي بوكايو ساكا «21عاماً» مهاجم أرسنال، والإسباني بيدري «20عاماً» لاعب وسط برشلونة، والأوروجواياني فيدريكو فالفيردي «24عاماً» لاعب ريال مدريد، وجميعهم بقيمة سوقية 100 مليون يورو، وجاء في المركز العاشر الإسباني جابي «18عاماً» لاعب البارسا برصيد 90مليون يورو.

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