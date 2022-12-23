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سيف بن زايد: ماراثون زايد الخيري سباق بين القلوب في المحبة

سيف بن زايد: ماراثون زايد الخيري سباق بين القلوب في المحبة
24 ديسمبر 2022 00:29

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن  ماراثون زايد الخيري، أكبر من مجرد مسابقة للأجساد، لأنه فوق ذلك مناسبة لتتسابق القلوب في محبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومحبة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وبمناسبة إقامة النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري بنسخته المصرية في الإسكندرية، قال سموه، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في ماراثون زايد الخيري، لا تتسابق الأجساد، وإنما تتسابق القلوب في محبة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، ومحبة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فهو الأمل الذي عليه تنعقد الأماني».

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