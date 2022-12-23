«لقب الشتاء» يشعل أجواء «دوري أدنوك» قبل «خليجي 25»

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر المنافسة على لقب «بطل ووصيف الشتاء»، أجواء مواجهات الجولة الـ 12 من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تسبق التوقف الجديد للمنافسة حتى 22 يناير المقبل، بالتزامن مع مشاركة «الأبيض» في بطولة «خليجي 25»، المقررة بالعراق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023.

وتجمع المنافسة على لقب «بطل الشتاء» في الموسم الحالي 2022- 2023، 6 أندية تملك «نظرياً» فرصة حسم اللقب، ممثلة في شباب الأهلي المتصدر بـ 25 نقطة، الوحدة «الوصيف» بـ 23، الشارقة «الثالث» بـ23، والوصل الرابع بـ 21 نقطة، وعجمان والجزيرة في المركزين الخامس والسادس على التوالي برصيد 20 نقطة. وتنطلق الجولة قبل الأخيرة لختام الدور الأول، بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم تجمع النصر والبطائح على ستاد آل مكتوم، الجزيرة والظفرة على ستاد محمد بن زايد، وقمة الجماهيرية بين العين والوصل على ستاد هزاع بن زايد، على أن تستكمل الجولة غداً «الأحد» بمباريات الوحدة وعجمان، دبا والشارقة، شباب الأهلي وبني ياس، وخورفكان واتحاد كلباء.

وتتركز الأنظار في انطلاق الجولة 12، على «القمة الجماهيرية»، التي تجمع «الزعيم» صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة، بضيفه «الإمبراطور» الرابع بـ 21 نقطة، حيث تشعل الرغبة في تعويض التعثر في الجولة الماضية بتعادل العين مع ضيفه بني ياس 2-2، وخسارة الوصل أمام شباب الأهلي 1-2، أجواء المواجهة المنتظرة. ويتسلح «الزعيم» بأفضليته التاريخية في المواجهات أمام «الإمبراطور»، بعدما حافظ العين على سجله خالياً من الخسارة أمام الوصل في آخر 8 مواجهات بالفوز في 6 مباريات والتعادل في اثنتين، ليعزز سجل تفوقه العام في المواجهات الـ 26 بين الفريقين في «دوري المحترفين» بالفوز في 18 مباراة، مقابل فوزين للوصل، والتعادل في 6 مباريات، ويبرز في هجوم الفريقين الثنائي لابا كودجو مهاجم العين برصيد 11 هدفاً، وفابيو ليما نجم الوصل برصيد 9 أهداف. وعلى استاد محمد بن زايد، يلتقي الجزيرة «السادس» بـ 20 نقطة، ضيفه الظفرة صحاب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وتبدو الفرصة مواتية أمام «فخر أبوظبي» للعودة إلى سباق «مربع الكبار» عطفاً على أفضليته في المواجهات السابقة أمام «الفارس» بالفوز في 13 مقابل الخسارة في 4 والتعادل في 7 مباريات. ويستقبل النصر صاحب المركز 12 برصيد 6 نقاط في معقله باستاد آل مكتوم ضيفه البطائح «الحادي عشر» برصيد 12 نقطة، وستكون مباراة الليلة المواجهة الأولى بين الفريقين في المحترفين، حيث عمدت إدارة «العميد» إلى إجراء تغييرات إدارية في منصبي مدير وإداري الفريق، في الوقت الذي يخوض فيه «الراقي» مباراته الأولى بشعار النادي الجديد والذي جرى اعتماده رسمياً أمس الأول.



لابا يطارد «الرقم القياسي»

يقف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين على بعد 4 أهداف من معادلة رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق والهداف التاريخي لمواجهات «الزعيم» و«الامبراطور» في «دوري المحترفين» برصيد 10 أهداف، وإجمالاً سجّل العين 58 هدفاً في مرمى الوصل فيما استقبلت شباكه 24 هدفاً.



المتوالية تهدد «العميد»

9 مباريات على التوالي في الدوري فشل فيها «العميد» في تحقيق الفوز بالخسارة في 7 والتعادل في مباراتين كأطول سلسلة نتائج سلبية، وتكبد «الأزرق» الخسارة في آخر 5 مباريات على التوالي وهي المرة الثانية في تاريخ مشاركات الفريق في دوري المحترفين.



«الرابع» شعار «فخر أبوظبي»

يبحث الجزيرة عن الفوز الرابع على التوالي في المواجهات أمام الظفرة خلال مباراة اليوم، ويعول «فخر أبوظبي» على مجهودات مهاجمه علي مبخوت هداف مواجهات الفريقين برصيد 15 هدفاً، واللاعب الأكثر صناعة للأهداف أيضاً أمام الظفرة برصيد 6 فرص ترجمت لأهداف.