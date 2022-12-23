كايتس يتصدر دوري التنس العالمي

دبي (الاتحاد)

انتقل فريق كايتس إلى صدارة دوري التنس العالمي بعد أن حصد 42 نقطة خلال لقاءات عالية الندية جمعته مع فريق هاوكس خلال رابع أيام الحدث العالمي المقام الذي تتواصل فعالياته في كوكا كولا أرينا. وشهد دوري التنس العالمي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ثلاث لقاءات مشوقة جمعت نخبة من أهم لاعبي التنس العالميين، وجمعت المواجهات فريق هاوكس ضد فريق كايتس، وكان في صفوف فريق هاوكس كل من أليكسندر زفيريف ويلينا ريباكينا اللذين مثلا الفريق في لقاء الزوجي المختلط، وأناستازيا بافليوشنكوفا في لقاء فردي السيدات ودومينيك ثيم في فردي الرجال، ومثل فريق كايتس كل من فيلكس أوجر ألياسيم وسونيا ميرزا في لقاء الزوجي المختلط وإيغا شفيونتيك وفيلكس أوجير ألياسيم في مواجهتي فردي السيدات والرجال على الترتيب. ويتصدر فريق كايتس حاليًا ترتيب دوري التنس العالمي وفي رصيده 77 نقطة، متقدمًا على فريق هاوكس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يحل فريق إيجلز ثالثًا وفي رصيده 65 نقطة، ويتذيل فريق فالكونز الترتيب برصيد 58 نقطة.

واستهل فريق هاوكس الأمسية بتحقيق الفوز في لقاء الزوجي المختلط بنتيجة (7-5) (3-6) (10-5)، وشهدت المجموعة الأولى أداءً متقاربًا حافظ فيه كلا الفريقان على الإرسال وصولًا إلى التعادل (5-5)، ولكن زفيريف تمكن من تحقيق نقطة كسر الإرسال الوحيدة في هذه المجموعة وتحقيق التقدم لفريق هاوكس بنتيجة (6-5)، ليكمل الفريق المهمة في الشوط التالي ويفوز بالمجموعة بنتيجة (7-5). وحقق فريق كايتس عودة قوية ليفوز بالمجموعة الثانية (6-3)، لكن ذلك لم يكن كافيًا للفوز بشوط كسر التعادل الخاص الذي انتهى لصالح هوكس (10-5).