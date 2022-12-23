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الرياضي

تن هاج: لا أتعرض للضغوط وحدي!

تن هاج: لا أتعرض للضغوط وحدي!
23 ديسمبر 2022 19:37

لندن (د ب أ)

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أكد الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه يتقبل حجم التوقعات والآمال المعقودة عليه لقيادة الفريق للمراكز الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه أكد أيضاً أن هناك ضغطاً كبيراً على باقي المدربين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء المقبل، فيما يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، مع وجود مباراة مؤجلة له.
وحينما قيل له إن الضغط على مدرب مانشستر يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا يكون أكثر حدة من باقي الفرق قال تن هاج: «أتقبل ذلك كما هو».
وأضاف: «لكنني أعتقد أيضاً أن مدربين مثل جراهام بوتر في تشيلسي وإيدي هاو في نيوكاسل، وكل تلك الأندية التي استثمرت كثيراً في لاعبيها، لذلك فبالنسبة لكل مدرب هناك ضغط للوصول إلى دوري أبطال أوروبا، هذا واضح».
وأوضح: «أنت تريد أن تكون ضمن الأربعة الكبار، للقتال على الألقاب وهذا هو هدفنا».
ويشهد الترتيب وجود أرسنال ومانشستر سيتي في المركزين الأول والثاني على الترتيب، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث وليفربول في السادس بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد، فيما يحتل برايتون المركز السابع متساوياً في النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الثامن.
وقال تن هاج، الذي فاز فريقه بأربع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر مباراة واحدة من آخر سبع مباريات، وفاز في مباراة الكأس على بيرنلي 2-0، في أول لقاء بعد كأس العالم: «نعلم أن المنافسة قوية، لكن أعتقد أن ذلك حال سبعة أو ثمانية أندية تتنافس على مكان بين الأربعة الكبار».
وأوضح تن هاج: «يجب عليك أن تقاتل في كل مباراة للحصول على النقاط، أنا أتطلع لذلك ولطريقة أدائنا وبالطبع تهمني النتيجة أيضاً، لكن العملية تسير بشكل صحيح حينما تتبع الخطوات الصحيحة، أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى».

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
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