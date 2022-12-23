الجزائري سعيدي بطل الفردي العام بـ «عربية الدراجات»

رضا سليم (الشارقة)

أحرز الجزائري نسيم سعيدي المركز الأول في سباق الفردي العام ضمن البطولة العربية المجمعة الثانية، الذي أقيم في كلباء لمسافة 125 كم، وهو السباق المعتمد رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات، وجاء في المركز الثاني أسامة صباهي دراج منتخب سوريا في المركز الثاني، وحل المغربي الحسين صباحي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهد السباق الذي شارك فيه 57 لاعباً من 9 دول عربية، انسحاب يوسف ميرزا قائد منتخبنا الوطني بطل العرب للإصابة، كما انسحب أيضاً أحمد المنصوري من السباق، وهو ما أربك حسابات المنتخب الوطني في حصد ميدالية خلال السباق الكبير الذي أقيم في ختام منافسات بطولة الطريق، وقبل يومين من ختام البطولة التي تشهد سباقات بطولة الدراجات الجبلية يومي الأحد والاثنين.

وفي منافسات الفردي العام تحت 23 سنة فاز البطل السوري ولاعب نادي أبوظبي للدراجات أسامة صباهي الميدالية الذهبية وثاني ميدالية له بعد أن فاز بفضية الكبار، وجاء في المركز الثاني أحمد مدني من البحرين، وحمزة عماري من الجزائر في المركز الثالث.

وفي ترتيب الفرق، فاز الجزائر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما فاز المنتخب المغربي بالمركز الثاني وجاء البحرين في المركز الثالث.

كان اليوم السادس قد بدأ بسباق فردي عام ناشئين، ونجح فيه دراج السعودية من حسم المركز الأول عند خط النهاية مستغلاً خطأ لاعب الجزائر الذي كان متصدراً، ولكنه قام برفع يده عند خط النهاية للاحتفال ليتفاجأ بلاعب السعودية من تحت يده يقتنص الميدالية الذهبية في السباق، ويأتي المنتخب الجزائري في المركزين الثاني والثالث، وفي ترتيب الفرق فاز المنتخب العراقي بالترتيب العام والميدالية الذهبية، وجاء المنتخب المصري في المركز الثاني ثم الجزائر ثالثاً.

وقام الاتحاد العربي للدراجات على هامش اليوم الأخير لمنافسات الطريق بتكريم المنتخب المصري بدرع التفوق العام للمنتخبات لعام 2021، حيث قام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، بتسليم الدكتور وجيه عزام رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات المصري نائب رئيس الاتحاد العربي درع التفوق العام، كما تم تكريم حكام الاتحاد الدولي والعربي المتواجدين بالبطولة.

وحضر سباقات اليوم وقام بتتويج الأبطال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والأميرة مشاعل بنت فيصل ال سعود، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي والعربي للدراجات والدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد العربي، ومنصور بوعصيبه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وياسر الدوخي مدير البطولة.

ورغم خروج منتخبنا صفر اليدين من اليوم الأخير لسباق الطريق، إلا أنه حافظ على صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 24 ميدالية منها 13 ذهبية، و7 فضيات و4 برونزيات، متفوقاً على الجزائر صاحب الـ 25 ميدالية ولكنه أحرز 8 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات.