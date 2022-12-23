«الأبيض» يعلن القائمة الموسعة استعداداً لـ«خليجي 25»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، قائمة منتخبنا الوطني الموسعة استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وضمت القائمة الموسعة 35 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، حسن حمزة، خالد السناني، حسن المحرمي، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي، أحمد فوزي.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي ستغادر إلى البصرة بعد نهاية مباريات الأسبوع الثاني عشر لدوري المحترفين.

ويدخل «الأبيض» معسكراً في دبي اعتباراً من بعد غدٍ «الاثنين» ولمدة أسبوع، حيث سيواجه شقيقه منتخب لبنان ودياً يوم 30 ديسمبر في استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل السفر إلى مدينة البصرة يوم 2 يناير.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والكويت والبحرين، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم 7 يناير، فيما يواجه الكويت يوم 10 يناير وقطر يوم 13 يناير وذلك على ملعب الميناء الأولمبي.