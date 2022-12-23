ظفار يهزم المصنف الأول في بطولة القدس لأساتذة الجودو



أبوظبي (الاتحاد)

حرمت الإصابة القوية التي تعرض لها لاعب منتخبنا الأول للجودو ظفار كوسوف في كاحل قدمه اليسرى من الصعود لمنصة التتويج في بطولة القدس لأساتذة الجودو، ليحتل المركز الخامس ويحصد نقاط التأهل لأولمبياد باريس القادم 2024.

وقدم ظفار مستوى فني مميز وفاز في 3 مباريات قوية كانت أبرزها تفوقه على المصنف الأول والمرشح لذهبية وزن تحت 100 كجم الهولندي مايكل كوريل والذي أهله للدور النهائي ورشحه لذهبية الوزن، بعد أن تخطى بطل استونيا اللاعب المخضرم ميناسكين جريجوري في الدور التمهيدي.

بعدها واجه ظفار في المرحلة الثانية اللاعب الاوزبكي توروبوي بك، وقد نجح في الفوز، ليتأهل بالرغم من تجدد الإصابة في كاحل القدم، ليواجه المصنف الأول ويحقق الفوز المثير الذي ضجت له صالة البطولة وسط حضور كبير.

بعدها بلغ لاعبنا الدور قبل النهائي ليخسر من بطل جورجيا القوى إيليا سولا الذي فاز بالذهبية، وبالرغم من تأثر لاعبنا الواضح بإصابة قدمه اليسرى الا انه أكمل المباراة ليخسر بنتيجة 1/صفر، ليقابل بطل أذربيجان كوتسويف زليم في ملحق الفوز بالميدالية البرونزية الا انه خسر المباراة والميدالية، بعدها كان التدخل الطبي العاجل بالصالة لتدخل قدمه اليسرى الجبس بعد اجراء الكشف بالأشعة عقب المباراة مباشرة، شارك في تتويج الأبطال ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة.