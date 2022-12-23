30 قارباً تطارد الناموس في كأس آل مكتوم للتجديف



دبي (الاتحاد)

تتجه الأنظار عند الساعة الثالثة من عصر الغد الى قناة دبي المائية التي تشهد إقامة منافسات النسخة السادسة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما أغلى بطولات موسم التجديف المحلي ومسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2022.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التحضيرات والتجهيزات لإنجاح التظاهرة الكبيرة بالتعاون والتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية حيث سيتحول موقع السباق في ممشى الجداف إلى قرية مهرجان تراثي بحري يمتزج بالحداثة من خلال الفعاليات المتنوعة والمفاجآت التي أعلن عنها النادي بالتعاون مع عدد من الجهات.

ويشارك في الحدث الكبير 30 قاربا تمثل نخبة القوارب من أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة دبي 2022-2023 والتي أسدل الستار عليها مؤخرا حيث ستتنافس على اللقب الغالي لفئتين الأولى (الفئة المحلية) التي تجمع أبرز الأسماء اللامعة في هذه الرياضة و(الفئة المفتوحة) المخصصة للأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وقوارب الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وسيتنافس 20 قاربا في شوط الفئة المحلية الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الغد ويجمع القوارب العاصفة 36 (متصدر الترتيب وبطل الجولتين الأولى والثانية) وأطلس 39 ودلما مارين 7 وقاربا رأس الخيمة 45و28 وقاربا دبي 51و5 والذهب 65 و66 والطرف 80 ووادي سهم 2 وعناد 6 والبرق 15 والشارقة 32 وبرق 61 وثوبان 10 ومزاحم 70 والجير 69 ووادي السيجي 11 وجلفار 55.

وسيجمع الشوط الثاني في أمسية كأس آل مكتوم 10 قوارب تمثل نخبة الاقوياء في منافسات شوط (الفئة المفتوحة) يتقدمها القارب رقم 89 (أف 3) متصدر ترتيب هذه الفئة وعهد عمان 44 (بطل الجولة الثانية) وكي أتش كي 54 (بطل الجولة الأولى) والمطاف 46 وعمان 96 وفيكتوريوس 53 وفش فارم 89 وقاربا القيادة العامة لشرطة دبي 3 و30 إضافة إلى القارب (من جميرا) 4.