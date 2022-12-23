«مرشح» يحلق بذهبية «الجير تبع» في «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق الصقر «مرشح»لسيف بن حريز الفلاسي بذهبية شوط الجير تبع فرخ لفئة العامة في مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وحلق «مرشح» بالذهبية بعد منافسة شرسة مع الصقر «24» لفريق ربدان الذي حل وصيفاً لهذا الشوط ونجم لراشد سعيد علي سرود الذي حل ثالثاً.

وشارك في هذا الشوط 109 صقور من الفروخ من مختلف أنحاء الدولة، وحل رابعاً «المقص» لسيف بن حريز الفلاسي، فيما جاء خامساً «تي 38» من فريق ربدان، وفي المركز السادس جاء «تي 46» لخليفة خميس بلال الكندي، فيما حل سابعاً «1134» لفريق دبي، وكان المركز الثامن من نصيب «تي 53» لفريق ند الشبا وحل تاسعاً مدلخ لراشد سعيد علي سرود وعاشراً جاء «كحال» لراشد أحمد محمد بن مجرن.

شهد اليوم الأول من البطولة قمة الإثارة لاسيما وأن الفرق الزمني بين البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث لا يتعدى الثلاثة أجزاء من الثانية وهو ما يعني أن الإثارة كانت عنوان الانطلاقة في المسابقة.

وأسفرت منافسات شوط الجير بيور فرخ لفئة العامة التي أقيمت بميدان الفلاح اليوم عن فوز الصقر «p04» لفريق ند الشبا بالميدالية الذهبية، فيما حصد فضية الشوط الذي شهد إثارة كبيرة الصقر «غازي» لأحمد خلفان عبيد خلفان المزروعي، وحل ثالثاً الصقر «4153» لفريق دبي، فيما كان المركز الرابع من نصيب «الشميمي» لأحمد راشد أحمد خيلي، وخامساً جاء «اسليماني» لراشد سعيد علي سرود، وفي المركز السادس جاء «66» لسيف بن حريز الفلاسي، واحتل المركز السابع «1221» لفريق دبي، وثامنا حل «الشهم» لأحمد خلفان المزروعي، وفي المركز التاسع جاء «سند» لأحمد راشد الخيلي وعاشراً حل «p10» لفريق ند الشبا.

وتتواصل يوم غد منافسات المسابقة بإقامة شوط الجير قرموشة الذي من المنتظر أن تتواصل فيه الإثارة نظرا لرغبة الجميع في حصد اللقب.