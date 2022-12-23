السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

القرعة تضع سيتي في مواجهة ساوثهامبتون بكأس الرابطة

القرعة تضع سيتي في مواجهة ساوثهامبتون بكأس الرابطة
23 ديسمبر 2022 14:21

لندن (د ب أ)
تتواصل حملة فريق مانشستر سيتي للتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو» للمرة السابعة في غضون الأعوام العشرة الأخيرة.
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة ساوثهامبتون في دور الثمانية للمسابقة.
وصعد مانشستر سيتي لدور الثمانية بالمسابقة، عقب فوزه 3-2 على ضيفه ليفربول، في دور الـ16 على ملعب «الاتحاد»، معقل الفريق «السماوي»، الذي خاض لقاءه الأول بعد استئناف المسابقات الإنجليزية نشاطها مجدداً بعد نهاية بطولة كأس العالم.
ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثهامبتون في التاسع من يناير المقبل.
كما أسفرت القرعة عن وقوع مانشستر يونايتد في مواجهة ضيفه تشارلتون أثليتك، الناشط بدوري الدرجة الثانية «ليج وان»، الذي أطاح بفريق برايتون من دور الـ16، ويعد تشارلتون هو الفريق الوحيد من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز الذي صعد لدور الثمانية في كأس الرابطة.
ويأمل نوتنجهام فورست في إضافة المزيد من القصص إلى تاريخه الثري في كأس الرابطة، حينما يستضيف وولفرهامبتون في ديربي «ميدلاندز».
ويتطلع نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، للمضي قدماً في كأس الرابطة، عندما يستضيف ليستر سيتي.

أخبار ذات صلة
جوارديولا يشتكي من زيادة وزن فيليبس!
كلوب: لا يستبعد التغيير في ليفربول ولا يخشاه!
مانشستر سيتي
كأس الرابطة الإنجليزية
ليفربول
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©