القرعة تضع سيتي في مواجهة ساوثهامبتون بكأس الرابطة

لندن (د ب أ)

تتواصل حملة فريق مانشستر سيتي للتتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو» للمرة السابعة في غضون الأعوام العشرة الأخيرة.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة ساوثهامبتون في دور الثمانية للمسابقة.

وصعد مانشستر سيتي لدور الثمانية بالمسابقة، عقب فوزه 3-2 على ضيفه ليفربول، في دور الـ16 على ملعب «الاتحاد»، معقل الفريق «السماوي»، الذي خاض لقاءه الأول بعد استئناف المسابقات الإنجليزية نشاطها مجدداً بعد نهاية بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثهامبتون في التاسع من يناير المقبل.

كما أسفرت القرعة عن وقوع مانشستر يونايتد في مواجهة ضيفه تشارلتون أثليتك، الناشط بدوري الدرجة الثانية «ليج وان»، الذي أطاح بفريق برايتون من دور الـ16، ويعد تشارلتون هو الفريق الوحيد من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز الذي صعد لدور الثمانية في كأس الرابطة.

ويأمل نوتنجهام فورست في إضافة المزيد من القصص إلى تاريخه الثري في كأس الرابطة، حينما يستضيف وولفرهامبتون في ديربي «ميدلاندز».

ويتطلع نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً، للمضي قدماً في كأس الرابطة، عندما يستضيف ليستر سيتي.