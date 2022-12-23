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مبخوت نجم استفتاء «سبورت فور أوول» للمرة الثانية

مبخوت نجم استفتاء «سبورت فور أوول» للمرة الثانية
23 ديسمبر 2022 14:30

دبي (الاتحاد)
حصد علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لدورينا، جائزة كأس «سبورت فور أوول» لنجومية الجولة الحادية عشر وللمرة الثانية في الموسم الحالي، بعدما أحرز ثنائية في فوز فخر العاصمة على البطائح (4-2)، ليعتلي صدارة الهدافين هذا الموسم برصيد 11 هدفاً بالتساوي مع كودجو لابا من العين.
وجاء فوز مبخوت بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، في الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه المنصة لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين، بالعلامة الكاملة 20 من 20 بطاقة ترشيح لخبراء اللعبة بنسبة 40%، بينما حصل على 9.7% من أصوات الجماهير، ليخطف المركز الأول برصيد 50% متفوقاً على لاعب دبا الفجيرة إبراهيم اليعقوبي 27 %.
وأعلنت «سبورت فور أوول» عن حصول حميد عبدالله حارس دبا الفجيرة، على القفاز الذهبي لأفضل حارس في الجولة بنسبة 50 % وجاء الأداء المتميز للحكم صقر الزعابي (68%) في مباراة النصر ودبا الفجيرة، مقنعاً، فـ صوت له 19 خبير من 20 بطاقة ترشيح، بنسبة 38%، وحصد 119 صوت للجمهور من 236 مشارك في الاستفتاء بنسبة 30 % وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

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