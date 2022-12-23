صدارة دبا الحصن أمام اختبار الحمرية في «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

ستكون صدارة دبا الحصن لدوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة، في اختبار جدي أمام ضيفه الحمرية السابع برصيد 18 نقطة في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الغد على ملعب الحصن ضمن الجولة 14، والتي تشهد مباراتي بينونة والتعاون، والعروبة والرمس، على أن تستكمل الجولة الأحد بمباريات الإمارات والذيد، حتا والعربي، الفجيرة ومسافي، جلف اف سي ومصفوت.

وتشهد الجولة الظهور الجديد للوطني عبدالغني المهري المدرب الحالي للعربي في مباراة فريقه المرتقبة أمام مضيفه حتا والمقررة الأحد، وتولي المهري قيادة العربي خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي بعد انهاء التعاقد مع الأخير في أعقاب الخسارة القاسية في مباراة الجولة الماضية أمام العروبة 3-7.

ويبرز في منافسة دوري الأولى خلال الموسم الحالي الصراع المحتدم على لقب الهداف، حيث يبدو من اللافت غياب مهاجمي دبا الحصن متصدر الترتيب، وحتا الوصيف، والجزيرة الحمراء الثالث عن سباق المقدمة، ويتصدر الصربي فيليب استوبرفيك مهاجم العروبة قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً في 11 مباراة بمعدل هدف في كل مباراة، ويقبع العروبة في المركز 12 لترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

ويحتل البرازيلي ليذبيري سيلفا مهاجم «الصقور» المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع مواطنه كارلوس البرتو مهاجم التعاون، ويحتل الإمارات المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، مقابل 17 نقطة للتعاون الحادي عشر.