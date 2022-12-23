موعد مع النهائي المثير في دوري التنس العالمي



دبي (الاتحاد)



حققت النسخة الأولى من دوري التنس العالمي الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أكبر انطلاقة لبطولة رياضية جديدة، وسجلت النسخة الأولى من الدوري العالمي الذي ولد في دبي ووصل إلى العالم خلال أيام قليلة، أرقاما كبيرة من عدد الحضور الجماهيري الذي يزيد على 42 ألف متفرج خلال 6 أيام، وكذلك في القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والتي بلغت 125 قناة في مختلف القارات، وجائزة الدوري الكبرى التي تبلغ مليون درهم للفريق البطل و500 ألف درهم للفريق صاحب المركز الثاني، وأيضا في التفاعل الإيجابي للاعبي والجمهور مع المباريات التي تقام بنظام لعب مشوق يضمن المتعة للجمهور وإقامة ثلاث مباريات متنوعة في كل يوم.

ووصلت النسخة الأولى من البطولة الى مرحلة الحسم وتتويج الجهود وحصد الجائزة الكبرى.

وبإقامة مباريات الغد يرتفع عدد المشاهدين في البطولة إلى أكثر من 42 ألف متفرج، حيث تم بيع جميع التذاكر من الإعلان عن البطولة البالغة 7000 كرسي في مختلف الدرجات، وذلك بفضل مستوى التنظيم ومكانة اللاعبين وروعة المكان في قلب دبي، فيما ساهم النجاح التنظيمي الكبير ومستوى الأداء العالي للاعبين واللاعبات المشاركين والذين يعدون من نخبة المحترفين في العالم، وكذلك الحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي المحلي والعالمي للنسخة الأولى من البطولة، ساهم في إعلان المنظمين بالاتفاق مع مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث في ذات المكان والزمان من العام 2023 مع العمل على رفع سعة المدرجات لاستيعاب رغبة جماهير كبيرة جدا من مختلف الجنسيات لحضور المنافسات والاستمتاع بروعة الأجواء.