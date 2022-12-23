مكاسب فنية وإدارية للقوس والسهم الإماراتي في «الآسيوية»



الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم حرصهم على تبنّي منظومة متكاملة ترسخ تمكين جميع لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني بأفضل الممارسات لتطوير قدراتهم، وصقل تجاربهم وإثراء الواقع الخاص بهذه اللعبة، لتحقيق نتائج واعدة تستشرف مستقبلها لرفع رايات الدولة في منصات التتويج العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه منتخبنا الوطني المشارك في بطولة آسيا للقوس والسهم التي تستضيفها «الإمارة الباسمة» حتى يوم الأحد المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تفقد فعاليات البطولة، واطلع على الجهود التي تقوم بها اللجان العاملة لتحقيق النجاح المنشود، مشيداً بالعمل الوطني المخلص الذي يعكس تميز دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وشدد الكعبي على أهمية استفادتهم من هذه المنافسة التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل المنتخبات في القارة، بجانب اللاعبين المشاركين من الدول الإفريقية، بما يمثل الدافع القوي للارتقاء بالطموحات الوطنية المستقبلية في ظل الجهود التي يقوم بها الكادر الفني لتعزيز القدرات، وخوض التحدي بالرغبة الكبيرة في عكس الصورة المشرفة عن الرياضة الإماراتية.

وشاركت شيخة الخاطري أول حكمة إماراتية في رياضة القوس والقوس على المستوى القاري، تحكيمياً في منافسات البطولة آ في خطوة تكرّس الجهود التي يبذلها اتحاد للعبة لفتح آفاق التطور أمام الكوادر الإماراتية، ودعم مسيرتهم المهنية لتحقيق استدامة الرؤى والأفكار المستقبلية، كما تتوّج هذه الخطوة الرؤى الاستراتيجية للارتقاء بالقدرات الإماراتية النسائية في المجال التحكيمي.

وثمن طارق أميري رئيس الاتحادين السوداني والإفريقي للقوس والسهم، نائب رئيس الاتحاد العربي الجهود التكاملية الإماراتية في استضافة النسخة الحالية، مضيفاً أن حفل الافتتاح المبهر والرائع جسد بوضوح مؤشرات النجاح من خلال هذا الرقم القياسي من الدول المشاركة، واصطفاف المنتخبات في تناغم جميل يؤكد قيمة العمل الإبداعي، بجانب المشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بدور الرياضة في تعزيز المحبة والترابط بين الشعوب وتشارك الرؤى والمعرفة بالحضارات والثقافات والتراث والعادات والتقاليد المتنوعة، بما يعكس النجاح التنظيمي الذي تتميز به دولة الإمارات الشقيقة في استضافة الفعاليات المختلفة في شتى المجالات.

فيما أشاد سعد محمود الشهداني رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، الأمين العام للاتحاد العربي، عضو المكتب التنفيذي الآسيوي، بتنظيم البطولة والتنسيق اللافت في كل المسارات المرتبطة بالحدث القاري، مضيفاً أنه لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد الآسيوي للعبة قبل 5 عقود تتم الاستضافة لبطولتين آسيوتين في دولتين عربيتين وذلك بالإشارة إلى المرحلتين الثانية والثالثة للبطولة الحالية في السليمانية والشارقة، موضحاً أن المملكة العربية السعودية الشقيقة مرشحة أيضاً لاستضافة البطولة العربية خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023.