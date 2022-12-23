السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

15 دولة تشارك في بطولة زايد لكرة الصالات الجامعية بالعين

15 دولة تشارك في بطولة زايد لكرة الصالات الجامعية بالعين
23 ديسمبر 2022 14:30


العين (الاتحاد)
أسفرت قرعة بطولة زايد الثانية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الإمارات وتنطلق يوم غد وتستمر منافساتها إلى 30 ديسمبر الجاري، عن وقوع الإمارات على رأس المجموعة الأولى إلى جانب كل من ليبيا والعراق والبحرين والصومال.
وتقام البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في نسختها الثانية، بجامعة الإمارات بمدينة العين، ضمن أجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بمشاركة 15 دولة عربية، برعاية معالي الدكتور احمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة البطولة بمشاركة المديرين الفنيين للمنتخبات المشاركة، وقسمت منتخبات البطولة إلى ثلاث مجموعة تضم كل مجموعة 5 فرق.
وتضم المجموعة الثانية مصر، الأردن، الجزائر، فلسطين، وسوريا، فيما تضم المجموعة الثالثة سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، المغرب، لبنان، واليمن، ويقام حفل افتتاح البطولة في الرابعة والنصف مساء اليوم السبت بحضور كوكبة من قيادات الرياضة الجامعية في الوطن العربي.
وقال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: إن البطولة تشهد تطبيق لوائح الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية فيما يتعلق بزمن المباريات وعدد اللاعبين وقوانين كرة قدم الصالات الدولية، مؤكداً أن البطولة تهدف إلى توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين الشباب العربي الجامعي، وتبادل الخبرات وتنمية المهارات لأجيال المستقبل، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة لرفد المنتخبات العربية في كل الألعاب الرياضية.
يذكر أن المنتخب المصري فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه العماني 5-2 في النهائي الذي أقيم بصالة نادي الجزيرة بأبوظبي، فيما أحرز المنتخب السعودي المركز الثالث، والمنتخب اللبناني المركز الرابع.

أخبار ذات صلة
«الوطني للمياه» في جامعة الإمارات يعقد ندوة علمية
78 باحثاً من جامعة الإمارات نُشِرت أعمالهم عالمياً
كرة الصالات
الاتحاد الرياضي
الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©