15 دولة تشارك في بطولة زايد لكرة الصالات الجامعية بالعين



العين (الاتحاد)

أسفرت قرعة بطولة زايد الثانية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الإمارات وتنطلق يوم غد وتستمر منافساتها إلى 30 ديسمبر الجاري، عن وقوع الإمارات على رأس المجموعة الأولى إلى جانب كل من ليبيا والعراق والبحرين والصومال.

وتقام البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في نسختها الثانية، بجامعة الإمارات بمدينة العين، ضمن أجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بمشاركة 15 دولة عربية، برعاية معالي الدكتور احمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة البطولة بمشاركة المديرين الفنيين للمنتخبات المشاركة، وقسمت منتخبات البطولة إلى ثلاث مجموعة تضم كل مجموعة 5 فرق.

وتضم المجموعة الثانية مصر، الأردن، الجزائر، فلسطين، وسوريا، فيما تضم المجموعة الثالثة سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، المغرب، لبنان، واليمن، ويقام حفل افتتاح البطولة في الرابعة والنصف مساء اليوم السبت بحضور كوكبة من قيادات الرياضة الجامعية في الوطن العربي.

وقال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: إن البطولة تشهد تطبيق لوائح الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية فيما يتعلق بزمن المباريات وعدد اللاعبين وقوانين كرة قدم الصالات الدولية، مؤكداً أن البطولة تهدف إلى توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين الشباب العربي الجامعي، وتبادل الخبرات وتنمية المهارات لأجيال المستقبل، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة لرفد المنتخبات العربية في كل الألعاب الرياضية.

يذكر أن المنتخب المصري فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه العماني 5-2 في النهائي الذي أقيم بصالة نادي الجزيرة بأبوظبي، فيما أحرز المنتخب السعودي المركز الثالث، والمنتخب اللبناني المركز الرابع.