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الرياضي

صراع ثلاثي على صدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج

صراع ثلاثي على صدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج
23 ديسمبر 2022 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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لحق محمد سعيد يليلي (الفجيرة) بزميله في النادي عمران السدراني (حامل اللقب) وعمران الحوسني (أبوظبي) في صدارة بطولة الرجال لكأس رئيس الدولة للشطرنج، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، ويشارك فيها 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات.
وتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة حيث يتساوى الثلاثي المتصدر بـ 6 نقاط لكل منهم، ويلاحقهم على الصدارة برصيد خمس نقاط ونصف كل من أحمد فريد (دبي) وأحمد الرميثي (أبوظبي)، وتجمع الجولة التاسعة الأخيرة، أحمد فريد وعمران الحوسني، أحمد الرميثي ومحمد سعيد يليلي، محمد العوضي (دبي) وعمار السدراني.
وواصلت وافية درويش المعمري (العين)، تمسكها بصدارة السيدات بعد تعادلها مع عائشة سيف آل علي (الشارقة)، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط ونصف، وتلاحقها روضة السركال (أبوظبي) التي تملك 6 نقاط، وتحتل المركز الثالث موزة المعمري (العين) برصيد 5 نقاط ونصف بعد فوزها على مريم عيسى (دبي)، وتلتقي وافية درويش وشقيقتها موزة، وروض السركال مع عائشة سيف.
وتمكن محمد يوسف آل علي (الفجيرة) من البقاء على قمة ترتيب الناشئين، بحصده النقطة السابعة، وتفصله نصف نقطة عن سالم البلوشي (اتحاد كلباء) وسعود جابر(الشارقة)، وتجمع مواجهات الجولة الأخيرة المتصدر وحميدان الزعابي (أبوظبي)، حمد الحسني (أبوظبي) مع سعود جابر، سالم البلوشي مع سعود الكعبي (الفجيرة).
واقتربت عنود عيسى (الشارقة) من لقب الفتيات، بعد فوزها بالجولة الثامنة على حساب هلا أمين (دبي)، لترفع رصيدها إلي 6 نقاط ونصف، وتلاحقها موزة الشامسي (العين) وحنين أمين (دبي) اللتان تتخلفان عنها بفارق نصف نقطة، وتلتقي بالجولة الختامية على الطاولة الأولى عنود عيسى ونورة الخوري (أبوظبي)، وعلى الطاولة الثانية موزة الشامسي شيخة عبد الله (العين). 

كأس رئيس الدولة للشطرنج
الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
اتحاد الشطرنج
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