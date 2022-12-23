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كيف دخل الشيف نصرت إلى ملعب نهائي المونديال؟

كيف دخل الشيف نصرت إلى ملعب نهائي المونديال؟
23 ديسمبر 2022 11:57

 
برلين (د ب أ)
يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا بشأن كيفية نزول الشيف التركي الشهير نصرت جوكشيه، الشهير بـ(شيف الملح) «بشكل غير مبرر» إلى أرض الملعب للمشاركة في احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم.
ونشر الشيف التركي جوكشيه، عدة صور له وهو يحمل كأس العالم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على ملعب (لوسيل).
كما شوهد الشيف، الذي يمتلك سلسلة من المطاعم الفاخرة وذاع صيته من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت عام 2017، وهو يحاول التقاط صورة مع ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، والعديد من زملائه في الفريق.
ويحقق فيفا الآن بشأن وجوده في أعقاب تقديم الكأس مباشرة، بعدما أثارت هذه المسألة انتقادات واسعة النطاق.
ونشر فيفا بيانا ذكر فيه «بعد المراجعة، قام فيفا بتحديد كيفية وصول الأفراد بشكل غير مبرر إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل الاحد الماضي. سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب».
وكان جوكشيه نشر في وقت سابق من الشهر الجاري، صورة لنفسه على تطبيق (إنستجرام) في إحدى مباريات المونديال بجوار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، ونجوم منتخب البرازيل السابق رونالدو وكافو وروبرتو كارلوس. 

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