افتتاح «هب للتنس» فـي واحة دبي للسيليكون



دبي (الاتحاد)

افتتحت واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة -المنضوية تحت سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، «هب للتنس»، مركز رياضات كرة المضرب المتوافق مع أرقى المعايير الدولية والذي يقدم مرافق عالمية المستوى داخل موقعه فـي الواحة.

ويأتي الإعلان عن الافتتاح بالتزامن مع اقامة «دوري التنس العالمي» فـي دبي ويتدرب 18 لاعباً ولاعبة ممن يشاركون فـي دوري التنس العالمي فـي دبـي داخل مرافق «هب للتنس»؛ بصفته مركز التدريب الخارجي الرسمي للاعبين الدوليين.

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين الذين يتدربون في المجمّع ألكساندر زفـيريف، دومينك تيم، إلينا ريباكينا، أنيت كونتافـيت، آيجا سويتك، بيانكا أندرسكو، هولغر روني، أريانا سابالنكا، نك كيريوس.

ودشّن الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، برفقة إيجور بوستوفـيت، المؤسس والرئيس التنفـيذي «هب للتنس»، المرفق الرياضي المتكامل الجديد الممتد على مساحة 100,000 قدم مربع، بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس وعدد من مسؤولي واحة دبـي للسيليكون و«هب للتنس».

ويأتي بناء مرافق «هب للتنس» على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى التي افتُتحت، تسعة ملاعب تنس معتمدة من الاتحاد العالمي للتنس مكونة من تسع طبقات أرضية صلبة مغطاة بالأكريليك، وثلاثة ملاعب بادل، ومتجر تنس للمحترفـين، ومكاتب، ومرافق تدليك، ومقهى، وصالة للاعبين، وصالة ألعاب رياضية للإحماء، والمركز الاسكندنافـي لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

بينما تضم المرحلة الثانية من التوسعة المستقبلية لـ «هب للتنس» 18 ملعب تنس، وعشرة ملاعب بادل، إضافة إلى مرفق مخصص لرياضة جوجيتسو البرازيلية، وخمس صالات تاتامي للمحترفـين، ومرافق لرياضات الجودو والمصارعة والفنون القتالية، وصالة للألعاب الرياضية، ومرفق للملاكمة مزودٍ بحلبتين للمحترفـين، ومرفق للفنون القتالية المختلطة مزودٍ بحلبات ثُمانِيّة الأضلاع، ومراكز تدريب على رياضة مواي تاي، ومطاعم، ومتاجر، وصيدلية، ومصبغة، ومقهى رياضي، ومراكز إعادة تأهيل، وساونا، وقاعة لمشاهدة المباريات.

وسيستضيف «هب للتنس»، لدى اكتمال مرافقه كافة، مجموعة واسعة من البطولات تضم بطولة الاتحاد الدولي للتنس العالمية للناشئين تحت 18 عاماً، وبطولة الاتحاد للكبار، ودورة «15K/25K» للرجال والسيدات، وبطولات الاتحاد لمنطقة غرب آسيا، وكأس جونيور ديفـيس، وبطولات مجلس التعاون الخليجي، وكأس جونيور فـيد، والبطولات العربية، تحت مظلة اتحاد التنس.